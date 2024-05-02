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韓國挫了等！川普怒批「韓國超有錢」：必須多分攤駐韓美軍費用

▲▼美國前總統、共和黨總統候選人川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普再度提起南韓軍費分攤的問題。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國即將於今年11月舉行總統大選，距今只剩下半年時間，為此前總統、共和黨候選人川普接受美媒專訪，強調「美國優先主義」的他再度呼籲，身為經濟富裕國家的南韓，必須要為美國駐軍付出更多費用，否則不排除撤離駐韓美軍。據悉，川普在任總統時，曾要求南韓分攤的軍費必須達到50億美元。

根據韓媒《東亞日報》，川普於當地時間4月30日接受《時代雜誌》專訪，他怒批南韓在駐韓美軍軍費分攤上「費用低到不像話」，認為南韓在國防安全領域無疑是搭乘霸王車，「為何我們美國必須要防禦其他國家（somebody）？現在我所針對的，就是那些特別富裕的國家。」

當專訪問及「若重返白宮，是否會撤離駐韓美軍」時，川普首先迴避問題本身，接著再度提及南韓的軍事費用分攤問題，「我們（美國）在不穩定（precarious）的位置派駐了4萬名兵力。其實早在我就任總統當時，就曾向南韓要求，『現在是支付分攤軍費的時刻』。」

其實，目前駐韓美軍的兵力維持在2萬8500人，並非1990年代以前的4萬人。

川普表示，「我就任總統當時，其實美國以無償支援的方式派駐美軍，是我引領軍費分攤的協商。在我離開白宮後，直到現在南韓可能幾乎沒有支付（軍費）。南韓和拜登政府再度談判後，已經恢復到過去沒有支付任何一毛費用的水準，甚至降得更低。」

報導指出，川普就任總統後，曾於2019年要求南韓將軍費分攤規模提升至當年的5倍、達到50億美元（約6兆9400億韓元），美韓兩國政府經歷多次談判後，才終於在拜登政府時達成共識，2019年南韓軍費分攤增額13.9%以後，至2025年前視國防支出增加率調整軍費分攤增額率。

報導也提到，川普2016年競選總統時就不斷強調美國優先主義，認為美國無須承擔協防南韓的責任，「南韓已經瘋了，戰爭是他們家的事！」

韓媒《東亞日報》分析，一旦川普重返白宮，恐將再度向南韓施壓，要求增額駐韓美軍費用的分攤。

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