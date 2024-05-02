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波音又一吹哨者身亡！踢爆737 MAX生產缺陷被解雇　病危2周逝世

▲▼ 2017年波音第一架737 Max 9於華盛頓州倫頓工廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 2017年波音第一架737 MAX 9於華盛頓州倫頓工廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國波音公司（Boeing）自年初發生737 MAX 9客機艙門掉落後頻傳飛安疑慮，主要零件供應商「勢必銳」航空系統公司（Spirit Aerosystems）一名前品管人員曾出面踢爆737 MAX系列生產流程缺陷，成為第一批吹哨者之一，近日卻因細菌感染驟然病逝；而在不到2個月前才有另一名吹哨者疑似輕生身亡。

根據《西雅圖時報》，45歲的狄恩（Joshua Dean）曾擔任勢必銳品管稽核人員，住在勢必銳總部所在的堪薩斯州威奇托市（Wichita），平時身體健康。但阿姨帕森斯（Carol Parsons）透露，狄恩2周前因呼吸困難就醫，插管治療後出現肺炎，接著感染耐藥性金黃色葡萄球菌（MRSA），病情急速惡化，緊急轉院裝上葉克膜。

狄恩的母親4月26日在臉書發文表示，他正「為生命而戰」，被注射大量鎮靜劑、洗腎治療，電腦斷層掃描顯示他出現中風，後來醫師甚至考慮將他的雙手雙腳截肢，最終他於30日宣告不治。

▲▼ 波音最大供應商「勢必銳」航空系統公司（Spirit Aerosystems）在1月掉艙門事件後股價大跌。（圖／VCG）

▲ 勢必銳在1月波音掉艙門事件後股價大跌。（圖／VCG）

狄恩是一名機械工程師，2019年進入勢必銳，隔年在新冠疫情裁員潮中被解雇，2021年5月以品管稽核員身分回鍋，隔年10月揭露一項嚴重生產缺陷，發現技師在737 MAX機尾壓力艙壁鑽孔不當，向上級反映後公司卻未採取任何行動。

狄恩忙著追蹤這項問題，卻遺漏用來連接尾翼及機身的零件上另一項生產缺陷，而這項問題於去年4月被發現，導致延遲交貨，狄恩也因此被解雇。

然而同年8月，勢必銳宣布MAX系列後壓力艙壁有鑽孔不當問題，且最早自2019年生產的飛機就有這項缺陷，再度導致延遲交貨。狄恩對此向美國聯邦航空總署（FAA）投訴，認為這就是他去年發現的問題，公司卻拿他開刀，還向FAA隱匿安全問題。

狄恩指控，「我被解雇後，勢必銳起初並未將他們對後壓力艙壁缺陷的了解告知FAA或大眾。」FAA去年回信給狄恩，稱已完成他提出的安全問題相關調查，未告知具體結果，卻似乎間接證實狄恩的指控真有其事。

狄恩同時向美國勞工部投訴勢必銳不當解雇，案件仍在審理中，而他離開勢必銳後曾在波音威奇托工廠工作一段時間，後來又轉職其他公司。而勢必銳股東去年12月提告公司管理層隱匿品管問題，損害股東利益，狄恩也提供證詞，詳細說明他的指控。

▲▼ 阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機發生艙門在半空脫落的事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 艙門脫落事件過後，波音深陷飛安疑慮。（圖／達志影像／美聯社）

阿拉斯加航空今年1月發生一架波音737 MAX 9艙門在半空中掉落的事件，引發外界關注波音及勢必銳品管問題，今年2月也有另一名勢必銳前員工出面證實，狄恩提出的後壓力艙壁缺陷屬實。

此前，波音前員工巴內特（John Barnett）2019年踢爆787夢幻客機生產流程出現重大瑕疵，與前東家的官司進行中，原定今年3月16日出庭作證，卻在4天前被發現疑似輕生身亡，死因仍在調查。

巴內特和狄恩委託同一間律師事務所，兩人卻在不到2個月內相繼去世。狄恩律師諾爾斯（Brian Knowles）表示，不想對他們死亡的時間與情境如此相似多做揣測，但「吹哨者必須存在。他們為了社會利益，揭露不法行為與腐敗。挺身而出需要很大的勇氣」。

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