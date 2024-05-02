第一次買彩券就中獎　18歲男「靠直覺」刮出6千萬大獎嗨爆

▲18歲男中大獎。（圖／翻攝自NC Education Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一名18歲少年第一次買刮刮樂，竟然就刮中200萬美元（約台幣6,511萬元）大獎，領獎時開心表示，當時他的直覺告訴他，應該要買一張刮刮樂來試試手氣，沒想到就中大獎。

18歲少年萊維納(Donnie Leviner)近來在北卡州勞雷爾山社區(Laurel Hill)斯尼茲格羅夫路(Sneads Grove Road)當地便利商店，花費20美元（約台幣651元）購買刮刮樂。

萊維納表示，當時他前往便利商店只是為了幫割草機加油，腦中突然有個聲音，告訴他應該買張刮刮樂，沒想到刮出200萬美元大獎，「我完全不敢置信，我真的不認為這是真的」。

萊維納最後選擇一次性領取獎金，扣稅後獲得858,006美元（約台幣2,793萬元），年輕的他目前還沒決定好要怎麼處理這筆獎金，但他希望自己能夠「明智地花錢」。