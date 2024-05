神秘生物大量出沒！「藍色塑膠片」攻佔加州海灘　真實身分曝光

▲帆水母被大量沖上海灘。(圖/翻攝自Facebook/Point Reyes National Seashore)



記者吳美依/綜合報導

美國加州多處海灘出現驚奇一幕,成千上萬隻「帆水母」(By-the-Wind Sailor、velella velella)被沖上岸,不幸受困甚至死亡,留下淡藍色、宛如塑膠一般的遺體,密密麻麻地散落著。儘管這種生物對人類毒性輕微,但專家仍不建議觸碰。

福斯新聞等外媒報導,4月開始,北從馬林郡(Marin County)、南至聖克萊門特(San Clemente)的海灘,都可以看見大量「帆水母」的蹤跡。研究人員認為,牠們最近大量擱淺、被沖上岸,可能與加州外海海水較溫暖,導致風速增加有關。

I saw these Velella, known as the By-the-Wind sailor washed up on shore this morning!

You can see how big they are compared to my shoe! #beachlife #California #running pic.twitter.com/T9yXOhT41S