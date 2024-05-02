神秘生物大量出沒！「藍色塑膠片」攻佔加州海灘　真實身分曝光

▲帆水母被大量沖上海灘。（圖／翻攝自Facebook／Point Reyes National Seashore）



記者吳美依／綜合報導

美國加州多處海灘出現驚奇一幕，成千上萬隻「帆水母」（By-the-Wind Sailor、velella velella）被沖上岸，不幸受困甚至死亡，留下淡藍色、宛如塑膠一般的遺體，密密麻麻地散落著。儘管這種生物對人類毒性輕微，但專家仍不建議觸碰。

福斯新聞等外媒報導，4月開始，北從馬林郡（Marin County）、南至聖克萊門特（San Clemente）的海灘，都可以看見大量「帆水母」的蹤跡。研究人員認為，牠們最近大量擱淺、被沖上岸，可能與加州外海海水較溫暖，導致風速增加有關。

I saw these Velella, known as the By-the-Wind sailor washed up on shore this morning!

You can see how big they are compared to my shoe! #beachlife #California #running pic.twitter.com/T9yXOhT41S — Michele Steer (@Michsteer) April 25, 2024

由 Aanjelae Rhoads 發佈於 2024年4月4日 星期四

美國國家公園管理局（NPS）下轄的雷斯岬國家海岸公園（Point Reyes National Seashore）發文解釋，「在春天與初夏的月份，雷斯岬海灘遊客可能遇到成千上萬的帆水母受困沙灘上。這些藍色水母狀的生物，利用半透明、三角形的帆板，在海洋自由漂浮。」

不過，由於「航行路線由盛行風向決定，對於這些小水手而言，微風的變化可能成為壞消息，如果風向不對、風颳得太大，就可能被吹到岸上，並且死亡」，如果未被浪潮帶回海裡，就會在原地留下塑膠一般的帆板與浮囊。

帆水母透過有刺觸手，捕捉浮游生物為食，其觸手對於人類來說毒性較低，但仍不建議觸摸。生物學家絲威特（Liz Sweet）表示，如果在海灘上遇到帆水母，很歡迎過去看一看，但仍要小心謹慎，「雖然只是輕微刺痛，但你不知道自己是否會過敏。所以，我的建議是只看不碰，並且不要讓你的狗狗吃掉牠們。」