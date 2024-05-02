威脅「搞亂飛機」害中途改降！　英男判賠678萬元

▲美國聯合航空（United Airlines）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名男子今年3月搭乘美國聯合航空（United Airlines）前往紐澤西時，因為與女友發生爭吵，在情緒失控之下對著空服員咆嘯，甚至威脅要讓飛機出事。最後機長緊急降落至另一機場，男子也當場遭到逮捕。近日法院宣判他須賠償聯合航空20萬638美元（約台幣678萬元）。

根據《紐約時報》報導，來自英國的30歲男子麥克唐納（Alexander MacDonald）今年3月1日從倫敦希斯特洛機場（Heathrow Airport）搭乘聯合航空883航班，飛往紐澤西紐華克國際機場（Newark Liberty International Airport），結果他在飛行途中和女友發生口角，甚至在空服員制止後繼續口出惡言。

麥克唐納與女友發生口角後，座艙長上前要求降低音量，他同意後沒多久，開始對著另一名空服員咆嘯。當時座艙長試圖要麥克唐納冷靜下來，但他卻繼續大喊大叫，甚至詢問座艙長是不是在找麻煩，並威脅要「搞亂飛機」，還一度出手將座艙長推到角落。

後來在另外一名乘客的幫助下，座艙長用塑膠手銬（flex cuffs）將麥克唐納銬住，但他仍繼續口出惡言。最後座艙長認為，為了機組人員的安全，飛機必須立刻降落，而機長也同意繼續飛往紐華克機場的風險太大，所以決定緊急降落在緬因州的班戈國際機場（Bangor International Airport）。

班機降落後，航警立刻上機將麥克唐納逮捕，並依干擾機組人員罪名起訴；這項罪名最高可判處20年監禁。他自3月1日被拘留至4月25日，最終法院宣判他已經服刑的刑期，同時必須賠償聯合航空20萬638美元。