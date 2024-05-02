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2共和黨人跑票！　亞利桑那州參院逆轉「廢除1864年墮胎禁令」

▲▼懷孕。（圖／CFP）

▲美國亞利桑那州的參議會1日投票通過，決定終止自1864年以來的全面性墮胎禁令。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國亞利桑那州的參議會1日投票通過，決定終止自1864年以來的全面性墮胎禁令，預計未來數周內就會生效。

根據《路透社》報導，亞利桑那州參議會在2名共和黨倒戈的情況下，以16比14通過廢除這項1864年的法令，預計未來數周內就會由民主黨籍州長霍布斯（Katie Hobbs）簽署。

亞利桑那州在墮胎議題上的態度轉變，無疑是美國墮胎辯論的最新發展，很可能會繼續影響今年11月的美國總統大選。

亞利桑那州過去從未替墮胎權立法，僅依循羅訴韋德案（Roe vs. Wade）的裁決，但保守派主導的美國最高法院推翻這項裁決，將決定權交還各州。因此亞利桑那州最高法院在今年4月9日裁定，可依循並執行1864年的墮胎禁令。

這項禁令在亞利桑那州建州以和婦女獲得投票權前就已存在。該法令禁止所有形式的墮胎，即使是因性侵或亂倫導致的懷孕也不例外；唯一的例外情況是為了挽救孕婦的性命，否則違反此法的醫生將面臨5年的有期徒刑。

目前亞利桑那州仍有規定，禁止懷孕15周後墮胎，但不包含性侵、亂倫等特殊情況。霍布斯表示，她非常期待能盡快簽署，讓該法案成為法律，替廢除目前的15周禁令開闢道路，「儘管這對於保護女性健康至關重要，但這只是個開始，我永遠不會停止為女性爭取生育自由。」

郝愷悌在社群媒體上表示，她對於參議會響應她的號召，投票廢除1864年的全面性墮胎禁令感到欣慰。她認為，這對於保護女性健康非常重要，但這僅僅是一個開始。她強調，她將永遠不會停止為女性爭取生育自由。

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