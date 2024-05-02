美大學挺巴示威潮！　專家警告：拜登流失年輕選票「恐衝擊連任」

▲ 大學反戰示威恐怕影響拜登選情。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國各地多所大學掀起挺巴示威，數千名學生挺身抗議總統拜登與民主黨對以色列政策。專家警告，這股浪潮恐怕影響年輕人選票，且示威持續愈久，影響就愈大，恐怕有損拜登連任機會。

《衛報》報導，加薩戰火至今造成逾3.4萬人死亡，美國各地數千名大學生參與挺巴集會，部分抗議活動最初的訴求是要求校方從向以軍提供武器及裝備的企業撤資，但因拜登政府持續支持以色列，使拜登逐漸成為年輕人砲火中心。

自2020年以來，美國年輕人對拜登的支持率持續下降，但拜登在幾個關鍵搖擺州以微弱優勢落後於川普，年輕人選票相當重要。

▲ 紐約市警方爬雲梯進入被示威者攻占的哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓，逮捕數十人。（圖／路透）

賓州大學教育史教授齊默爾曼（Jonathan Zimmerman）指出，「拜登面臨的真正威脅是年輕選民在選舉中不會支持他，尤其是受過大學教育的選民。我不認為今日校園裡的抗議者會投給川普，幾乎沒有人會這麼做，風險不是這個」，而是「他們根本不會投票」。

考量到川粉忠誠度，投票率可能成為拜登贏得11月大選的關鍵。齊默爾曼說明，拜登在賓州民調支持率落後川普不到2%，但只要有幾千人不投票或投給第三勢力候選人，就可能改變結果。

就連挺拜登的中間派年輕人組織「學院民主黨人」（College Democrats）也在4月30日聲明譴責，「只要民主黨人無法團結一致，達成永久停火及兩國方案，並承認巴勒斯坦為國家，就會有愈來愈多年輕人發現自己對民主黨幻想破滅。」

齊默爾曼提到，學生運動影響選舉最顯著的先例發生於1968年，前總統詹森（Lyndon B . Johnson）因反越戰示威放棄競選連任。當時的抗議活動最早始於1965年，並非詹森退出民主黨初選唯一的原因，卻發揮重要作用， 但抗議規模較目前的大學示威大上許多。

▲ 加州大學洛杉磯分校（UCLA）示威引發暴力衝突，警方到場維持秩序。（圖／路透）

費城天普大學（Temple University）歷史教授拉爾夫楊（Ralph Young）表示，嚴厲回應基本上無法平息抗議，反而會讓示威更激烈，因為這會演變成言論自由問題。

若示威潮持續延燒，對川普影響不大。今年3月的蓋洛普民調顯示，有71%共和黨人贊成以色列在加薩採取的軍事行動，但民主黨僅有36%。

拉爾夫楊說明，反對情緒主要來自民主黨，但拜登欲連任需要大量民主黨人支持，「若他流失10%民主黨選票，即便這些票沒有投給川普，我認為拜登再度當選的機會很小」，若加薩停火局勢緩和，學生可能冷靜下來，對選舉的影響便會降低，「但示威持續愈久，影響就愈大」。