英王查爾斯罹癌漸康復！首現身公眾活動　微笑向癌友致意：我很好

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英王查爾斯正恢復健康！出席首次公眾活動　微笑向癌友致意：我很好

▲▼英國國王查爾斯4月30日參觀倫敦大學學院醫院麥克米倫癌症中心，是自2月他宣布罹癌後首次重返公眾目光。（圖／路透）

▲英國國王查爾斯4月30日參觀倫敦大學學院醫院麥克米倫癌症中心，是自2月宣布罹癌後首次重返公眾目光。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國75歲國王查爾斯三世（King Charles）自2月份被診斷罹癌以來，4月30日首次重返公眾事務，當天他面帶微笑參觀了倫敦一家癌症醫療中心，看起來很健康並表示自己狀態很好。此前，白金漢宮4月26日對外宣布，針對國王癌症治療的反應，醫生感到相當滿意，評估他已經能恢復部分公眾活動。

▲▼英國國王查爾斯4月30日參觀倫敦大學學院醫院麥克米倫癌症中心，是自2月他宣布罹癌後首次重返公眾目光。（圖／路透）

▲查爾斯參訪癌症中心並成為新的贊助人。（圖／路透）

根據路透社報導，查爾斯國王罹癌後首次回歸公眾職務，與王后卡蜜拉（Queen Camilla）參觀了倫敦的大學學院醫院麥克米倫癌症中心（UCH Macmillan Cancer Center），他看起來心情愉悅，抵達時向聚集在外面的人揮手致意。

查爾斯對一位病患表示，「我很好，謝謝你」，又向另一位病人說他自己稍後也會接受治療。報導指出，此次參訪也代表著查爾斯將成為英國癌症研究慈善機構（Cancer Research UK charity）的新贊助人，旨在提高人們對早期診斷癌症重要性的認識。

▲▼英國國王查爾斯4月30日參觀倫敦大學學院醫院麥克米倫癌症中心，是自2月他宣布罹癌後首次重返公眾目光。（圖／路透）

▲查爾斯與罹癌患者對話。（圖／路透）

查爾斯的健康問題始於今年1月份，當時王室透露他將入院接受良性前列腺肥大的矯正手術。大約1個月後，白金漢宮表示，在檢測中發現國王罹患了「一種癌症」，但未公布病情細節，只透露與前列腺無關。

自宣布患癌以來，查爾斯持續在休養與接受治療，並在私下繼續履行國家王室職務。3月底的復活節教堂禮拜後，他的身體狀況已恢復到足以向大眾問好。未來查爾斯的行程將被精心安排，以盡量減少健康風險，不過，白金漢宮已經證實，國王與皇后將於6月底親自接待訪英的日本天皇德仁與雅子皇后。

▼英國國王查爾斯將於6月接待日本德仁天皇訪英。（圖／路透）

▲▼英國國王查爾斯4月30日參觀倫敦大學學院醫院麥克米倫癌症中心，是自2月他宣布罹癌後首次重返公眾目光。（圖／路透）

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