哈利王子脫英4年「梅根新事業賣果醬」　名人試吃評價曝光

▲哈利王子（左）與梅根（右）已脫離英國王室4年。（翻攝archewell.org）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室、到美國加州生活已滿4年。上月梅根睽違6年重返IG社群平台，開設名為「美國里維埃拉果園」（American Riviera Orchard）生活風格公司的帳戶，宣布自己的新事業，近日該品牌果醬的樣貌也在哈利夫婦名人朋友圈中流傳。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，梅根的好友、時裝設計師特蕾西羅賓斯（Tracy Robbins）日前在IG限動貼出一張照，可見一瓶果醬放在籃子裡，被檸檬包圍著，果醬瓶上標有編號「50瓶中的第17瓶」，暗示第一批產品收貨人的數量。

羅賓斯寫道：「謝謝你送來的美味籃子！我非常喜歡這種果醬，所以我不確定是否要和別人分享。」她標註「@AmericanRivieraOrchard」的帳號，向梅根道謝：「謝謝你，M！」她還在另一則限動打趣說：「早餐、午餐和晚餐都變更甜了。」

▲羅賓斯感謝梅根送她果醬。（翻攝Tracy Robbins IG）

此外，哈利王子馬球球友納喬菲格拉斯（Nacho Figueras）的名媛妻子德爾菲娜布拉克爾（Delfina Blaquier）也在IG限動曬出一瓶草莓果醬照，果醬上有「50瓶中的第10瓶」標示，她表示，草莓果醬使她快樂，對梅根牌的果醬讚不絕口。目前尚不清楚該品牌的產品價格。

▲布拉克爾對該品牌的草莓果醬讚不絕口。（翻攝Delfina Blaquier IG）

梅根2018年與哈利結婚前，就停用了個人IG帳戶，夫婦倆還在英國王室時，曾擁有官方IG帳戶「@Sussex Royal」，2020年3月「脫英」後，就再也沒更新社群網站貼文。今年3月，梅根開設「美國里維埃拉果園」帳戶，簡介欄寫道「由薩塞克斯公爵夫人梅根創辦。成立於 2024 年。」第一則限動是一支梅根正在廚房做飯的短影片，目前貼文只有品牌的九宮格標章圖。

根據美國《CNN》報導，「美國里維埃拉果園」官方網站同樣神祕，只有一個登陸頁面，而根據公共商標資料庫資訊，該公司將銷售果醬、餐具、食譜、桌巾、數位食譜等商品。商標的責任公司地址，則與梅根的御用律師李察吉諾（Richard Genow）辦公室地址相同。

另外，串流平台Netflix早前向《CNN》證實，哈利與梅根將與Netflix合作製作兩部影集，梅根將策畫關於烹飪、園藝、娛樂和友誼的節目，哈利王子則將推出另一部有關馬球的節目。

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