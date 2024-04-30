威廉王子、凱特王妃結婚13週年　曬私藏「黑白結婚照」放閃

▲威廉王子與凱特王妃2011年4月29日在西敏寺舉行世紀婚禮。（圖／達志影像）



實習記者任庭儀／編譯

英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Kate Middleton）29日慶祝結婚13週年紀念日，王室官方社群發布一張未公開黑白的私藏婚紗照。

威廉王子與凱特王妃於13年前在西敏寺完成婚禮，當時被譽為本世紀最受關注的王室婚禮之一。為紀念兩人花邊婚週年紀念日，官方特別於社群平台公開王室御用攝影師皮爾金頓（Millie Pilkington）所攝的黑白婚紗照。

在這張黑白肖像照中，這對佳偶微笑相伴，凱特身穿一襲Alexander McQueen蕾絲V領白色婚紗，頭戴已故伊麗莎白女王的卡地亞光環王冠（Cartier Halo Tiara），手中則拿著女王最喜愛的鈴蘭花花束。

不過由於照片發布的時間點距離凱特公布罹癌消息不久，讓部分網友會錯意，直呼「真是嚇壞我了」、「我承認我有一瞬間嚇到了，請不要這樣做:(」，好在回過神來一看發現照片配文為「13年前的今天」，紛紛送上祝福，「結婚13周年快樂」、「祝你們倆度過最快樂的週年紀念日，也祝凱特治療順利」、「威廉和凱特就是一對模範佳侶」、「舊照很美，但期待看到凱特最新照片」。

今年年初，凱特接受腹部手術，並於上月22日宣布罹癌消息，表示自己正努力接受治療，感謝身邊有丈夫威廉的陪伴。