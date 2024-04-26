　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英王查爾斯授予凱特王妃「名譽勳位」　王室第一人開百年先河

▲▼ 英國國王查爾斯三世及凱特王妃。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國國王查爾斯三世授予凱特王妃「名譽勳位」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

正在接受抗癌治療的英國凱特王妃（Kate Middleton）23日傳來喜訊，獲英王查爾斯三世授予「名譽勳位」（Order of the Companions of Honour），以表彰她多年來為大眾服務貢獻。凱特也開創百年歷史，成為第一位獲得此榮譽的王室成員，可見公公查爾斯對她的重視。

綜合《時代雜誌》、《每日郵報》等報導，這是107年來首次有王室成員獲頒此殊榮，象徵查爾斯對凱特的重視。「名譽勳位」1917年由英國國王喬治五世創立，旨在表彰在藝術、科學、醫學和社會等領域擁有傑出成就的人士。目前僅有65人獲得此榮譽，包括傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）、作家J.K. 羅琳（J.K. Rowling）及生物學家大衛艾登堡爵士（Sir David Attenborough）等。

報導指出，凱特王妃鍾情攝影，是多個藝術組織的贊助人，包括英國皇家攝影協會和國家肖像館等，也曾在COVID-19疫情期間與國家肖像館合作推出攝影集《Hold Still》。該勳章不僅表彰她在藝術領域做出的貢獻，也答謝她自13年嫁給威廉王子（Prince William）以來對王室的忠誠服務。

據白金漢宮23日公布的最新榮譽名單，同日查爾斯也授予長子威廉「最尊貴的巴斯勳章」（The Most Honourable Order of the Bath），而他的妻子卡蜜拉王后（Queen Camilla）則獲得「大英帝國勳章」（Order of the British Empire）。

▲▼ 英王查爾斯授予凱特王妃「名譽勳位」　王室第一人開百年先河。（圖／記者王佩翊）

ET快訊
閃電列車出現！專家：實在不像春雨　示警防劇烈天氣
快訊／澄清湖散步遭路樹砸頭！　無辜男死亡
快訊／雨區擴大！10縣市大雨特報　最新警戒區域曝
289年鹿港天后宮受損！　門神被震歪、石臼破裂
LIVE／林叨囝仔笑資源班10廠商切割 　貨櫃掉國道奪命追新
快訊／國會改革2案表決藍「53：51」勝出　范雲、黃國昌起口
快訊／新竹物流貨櫃奪命！肇事車找到了　駕駛消失
快訊／30年最甜！日圓現鈔「0.2121」　10萬台幣多換6
天母豪宅保全「盜910萬」送靚女友！電梯爽比YA　下場出爐
中山大學宿舍淹了！學生「清水整晚」：以為在麗寶
快訊／日圓大幅走貶！　續創34年低點
快訊／國家警報響了！大雷雨狂灌8縣市　1地暴雨告警
快訊／強風豪雨！澄清湖樹倒塌　男遭砸中頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女騎車Apple Watch突「警報大響」！提醒立刻就醫　結局救了她一命

波蘭國防部長：準備好協助烏克蘭　送役齡男子返國抗俄

女友的漢堡被朋友亂咬　巴基斯坦少年掏槍「當場把他斃命」

屍體倒栽蔥！泰男離奇陳屍水井　「頭下腳上」卡整夜溺斃

為證明努力工作就會有錢！富翁「挑戰1年賺3000萬」　結局神展開

英王查爾斯授予凱特王妃「名譽勳位」　王室第一人開百年先河

將與王毅會晤6小時　布林肯：拜登重視美中對話「避免誤判」

威尼斯「5歐元入城費」上路首日超混亂！　當地居民被迫跟著排隊

皮開肉綻！印尼4男女「婚外性行為」遭鞭刑20下　驚悚畫面曝

東非洪水狂淹200死！數十萬人流離失所　肯亞軍隊動員救災

台體大守護神搶救3天過世　隊友悲痛淚：盼他好走...

李芷婷「無罩激凸」入鏡！被勸遮…認了不舒服：這是正常生理現象

小黑羊疑遭棄原地癡等媽　師帶回校養還取名「肉爐」

出國拍夜景相機卻沒記憶卡　男意外帶到遊戲片超崩潰XD

宜蘭華廈變「比薩斜塔」　住戶控建商保麗龍撐牆

被學生考4／17什麼日子 老師聽回答爆魔性笑聲

周杰倫演唱會發現粉絲淋雨　當場送名牌外套：穿起來！

現場畫面曝光！落軌男雙手抱胸　「躺版式軌道中間」保住一命

小四男童街上撿到20萬現金　失主致謝大讚「小孩教得好」

小禎為愛女停工1個月　50萬遊學費「李進良買單！」

女騎車Apple Watch突「警報大響」！提醒立刻就醫　結局救了她一命

波蘭國防部長：準備好協助烏克蘭　送役齡男子返國抗俄

女友的漢堡被朋友亂咬　巴基斯坦少年掏槍「當場把他斃命」

屍體倒栽蔥！泰男離奇陳屍水井　「頭下腳上」卡整夜溺斃

為證明努力工作就會有錢！富翁「挑戰1年賺3000萬」　結局神展開

英王查爾斯授予凱特王妃「名譽勳位」　王室第一人開百年先河

將與王毅會晤6小時　布林肯：拜登重視美中對話「避免誤判」

威尼斯「5歐元入城費」上路首日超混亂！　當地居民被迫跟著排隊

皮開肉綻！印尼4男女「婚外性行為」遭鞭刑20下　驚悚畫面曝

東非洪水狂淹200死！數十萬人流離失所　肯亞軍隊動員救災

外國學生來台遇地震　勞動力發展雲嘉南分署邀請南消二大防震宣導

超離奇！家屬報案「醫師山區失蹤」　賞鯨船上找到背包+名片

阿翔搭高鐵「前面座位一直漏耶」！畫面曝光 苦笑冒冷汗：該幫忙嗎

力挺南消特搜大隊　善心企業捐贈救災裝備器材

婆婆生病「送療養院VS.在家顧」　《不夠善良》姑嫂戰！蔡淑臻1金句完勝

第35屆金曲獎要來了！　「時間、地點、轉播資訊」一次看

HYBE拖防彈上戰場！RM專輯開賣「跟NewJeans回歸同天」　阿米氣瘋

女騎車Apple Watch突「警報大響」！提醒立刻就醫　結局救了她一命

《不夠善良》紅到大陸！台劇被讚「Next Level了」導演點出1差異

偵爆犬最後一天上班領犬員送「網球浴」　不能摸→歡迎摸！

國際熱門新聞

曼谷體感溫度恐飆破52°C！泰國今年至少30人中暑喪生

黃仁勳親交付　OpenAI收全球第一台DGX H200

美國GDP爆冷　美股道瓊收黑375點

美軍高層：中國提升太空戰力瞄準台灣

間諜風波　德駐中大使稱受北京召見

富士山絕美拍照點恐消失　居民怒架黑網

皮開肉綻！印尼4男女婚外性行為「遭鞭刑20下」

路透：字節跳動寧關閉TikTok美國市場也不出售

五角大廈：雷神將支援台灣F-16新引擎技術

她喝咖啡休克進ICU　開蓋見小蟲亂爬

紐約法院推翻哈維溫斯坦性侵案有罪判決

日本十字焦屍身分曝！華裔餐飲大亨遭報復

30公分巨雕！他上瑜珈課被轟出來

普丁稱計劃「5月前往中國」

更多熱門

相關新聞

倫敦驚現馬匹失控狂奔　衝撞巴士沾滿血

倫敦驚現馬匹失控狂奔　衝撞巴士沾滿血

英國倫敦市區24日驚傳5匹皇家軍馬在街頭奔走，途中衝撞雙層巴士及計程車，共有5人受傷送醫。其中一匹白馬在過程中受傷，渾身沾滿鮮血在街上奔逃的模樣被拍下，畫面令人不捨，目前馬匹已全數找回並交由獸醫照護。

蘇納克點名中國為威權軸心國　陸使館回嗆

蘇納克點名中國為威權軸心國　陸使館回嗆

冷戰後最大規模！　英相提高國防預算至2.5％

冷戰後最大規模！　英相提高國防預算至2.5％

英籍男超商偷零食　正義哥攔阻爆衝突

英籍男超商偷零食　正義哥攔阻爆衝突

臘腸犬突然失控　女臉被扯下一塊肉當場吃掉

臘腸犬突然失控　女臉被扯下一塊肉當場吃掉

關鍵字：

英國英國王室英王查爾斯三世凱特王妃Kate Middleton

讀者迴響

熱門新聞

7寶媽道歉仍遭抵制　9廠商拒絕合作

網紅疑恥笑資源班遭炎上！業配廠商秒切割

開發地震速報App未獲授權　高三生道歉：會盡快與氣象署簽約

快訊／林叨囝仔7寶媽道歉：教育會改進

金靖「跳過認愛」無預警宣佈懷孕　原因引網狂讚：好酷

獨／北市中階警官驚爆性侵親生女　挨告急報提前退休

渦旋告警紫爆　大雷雨+豪雨再發

借屍還魂？男死後2天「穿壽衣坐客廳」嚇壞妻

林叨囝仔7寶媽再道歉！

高雄外海渦旋　伴隨龍捲風、冰雹

鋒面+西南風合力「雷雨灌全台」　雨還要下7天

7寶媽直播「訕笑資源班」掀眾怒！宋哥中指嗆抵制

李芷婷「無罩激凸」入鏡！

《浪姐5》爆意外！女星「2m空中墜落」摔裂尾椎

「無頭貨櫃」掉國道害1命　新竹物流惡劣司機竟落跑

更多

最夯影音

更多

台體大守護神搶救3天過世　隊友悲痛淚：盼他好走...

李芷婷「無罩激凸」入鏡！被勸遮…認了不舒服：這是正常生理現象

小黑羊疑遭棄原地癡等媽　師帶回校養還取名「肉爐」

出國拍夜景相機卻沒記憶卡　男意外帶到遊戲片超崩潰XD

宜蘭華廈變「比薩斜塔」　住戶控建商保麗龍撐牆

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面