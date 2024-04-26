英王查爾斯授予凱特王妃「名譽勳位」　王室第一人開百年先河

▲英國國王查爾斯三世授予凱特王妃「名譽勳位」。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

正在接受抗癌治療的英國凱特王妃（Kate Middleton）23日傳來喜訊，獲英王查爾斯三世授予「名譽勳位」（Order of the Companions of Honour），以表彰她多年來為大眾服務貢獻。凱特也開創百年歷史，成為第一位獲得此榮譽的王室成員，可見公公查爾斯對她的重視。

綜合《時代雜誌》、《每日郵報》等報導，這是107年來首次有王室成員獲頒此殊榮，象徵查爾斯對凱特的重視。「名譽勳位」1917年由英國國王喬治五世創立，旨在表彰在藝術、科學、醫學和社會等領域擁有傑出成就的人士。目前僅有65人獲得此榮譽，包括傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）、作家J.K. 羅琳（J.K. Rowling）及生物學家大衛艾登堡爵士（Sir David Attenborough）等。

報導指出，凱特王妃鍾情攝影，是多個藝術組織的贊助人，包括英國皇家攝影協會和國家肖像館等，也曾在COVID-19疫情期間與國家肖像館合作推出攝影集《Hold Still》。該勳章不僅表彰她在藝術領域做出的貢獻，也答謝她自13年嫁給威廉王子（Prince William）以來對王室的忠誠服務。

據白金漢宮23日公布的最新榮譽名單，同日查爾斯也授予長子威廉「最尊貴的巴斯勳章」（The Most Honourable Order of the Bath），而他的妻子卡蜜拉王后（Queen Camilla）則獲得「大英帝國勳章」（Order of the British Empire）。