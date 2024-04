英王查爾斯授予凱特王妃「名譽勳位」　王室第一人開百年先河

▲英國國王查爾斯三世授予凱特王妃「名譽勳位」。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者任庭儀/編譯

正在接受抗癌治療的英國凱特王妃(Kate Middleton)23日傳來喜訊,獲英王查爾斯三世授予「名譽勳位」(Order of the Companions of Honour),以表彰她多年來為大眾服務貢獻。凱特也開創百年歷史,成為第一位獲得此榮譽的王室成員,可見公公查爾斯對她的重視。

綜合《時代雜誌》、《每日郵報》等報導,這是107年來首次有王室成員獲頒此殊榮,象徵查爾斯對凱特的重視。「名譽勳位」1917年由英國國王喬治五世創立,旨在表彰在藝術、科學、醫學和社會等領域擁有傑出成就的人士。目前僅有65人獲得此榮譽,包括傳奇歌手艾爾頓強(Elton John)、作家J.K. 羅琳(J.K. Rowling)及生物學家大衛艾登堡爵士(Sir David Attenborough)等。

報導指出,凱特王妃鍾情攝影,是多個藝術組織的贊助人,包括英國皇家攝影協會和國家肖像館等,也曾在COVID-19疫情期間與國家肖像館合作推出攝影集《Hold Still》。該勳章不僅表彰她在藝術領域做出的貢獻,也答謝她自13年嫁給威廉王子(Prince William)以來對王室的忠誠服務。

據白金漢宮23日公布的最新榮譽名單,同日查爾斯也授予長子威廉「最尊貴的巴斯勳章」(The Most Honourable Order of the Bath),而他的妻子卡蜜拉王后(Queen Camilla)則獲得「大英帝國勳章」(Order of the British Empire)。