鹿兒島小學「新生竟是一隻羊」！入學典禮啃牧草　校長咩咩叫歡迎

▲日本鹿兒島伊佐市的南永小學日前舉辦入學典禮，新生是一隻母山羊，山羊還獲得牧草當禮物。（翻攝自南永小學官網）

圖文／鏡週刊

如果有一天你參加入學典禮，發現你的新同學竟然是一隻羊，你會有什麼反應？日本鹿兒島伊佐市的南永小學目前全校僅有8名學生，由於這屆沒有新生，校方竟出奇招，直接招了一隻山羊來當大家的新同學，而這名羊同學十分受到學長姐們的喜愛。

根據《NHK》、《讀賣新聞》報導，本月24日，鹿兒島伊佐市的南永小學舉行了入學典禮，不過這名入學的學生特別引人注目，因為牠竟然是一隻山羊！

▲南永小學目前全校僅有8名學生。（翻攝自南永小學官網）

南永小學是一間小型國小，目前僅有二年級、四年級、五年級及六年級的8名學生，今年迎來開學典禮，不過該校卻沒有招到新生，為了不讓學生們太寂寞，因此校方決定乾脆招一隻山羊才當大家的新同學，山羊取名為「南醬（みなみちゃん，Minami-chan）」，是以學校的名字命名。

▲才幾個月大的南醬（中）是南永小學的新生。（翻攝自南永小學官網）

據悉，南醬其實是六年級的11歲學生古城蒼真家中的山羊，南醬出生於2023年底，是一個女生，並且從3月開始就已經在學校生活，儘管南醬曾經有逃脫的經驗，不過他現在已經很習慣學校了。學生們也打算要替南醬在學校打造一個牠的專屬小窩。

古城也在入學典禮上擔任學生代表，他表示，學校因為南醬的加入變得更熱鬧，希望南醬吃飽喝足、過得開開心心。四年級學生則表示，南醬入學讓他感覺像是他們的家庭又新增了一名成員，對此十分開心，希望南醬可以跟大家一起玩得開心，也希望南醬今後多多指教。

▲南醬參加入學典禮，場面十分逗趣。（翻攝自南永小學官網）

而典禮上，新任校長新地哲郎在致詞時特地以山羊的叫聲「咩咩」向大家問好，另一名教師則是一邊祝賀南醬入學，一邊「告誡」牠切記不要跑到馬路上。這場新奇的入學典禮共有當地20多名家長和居民參與，在最後頒發紀念品的環節，校方還致贈了牧草，並且南醬就這樣當場開心地吃了起來。



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