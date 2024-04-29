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川普民調穩定領先！　拜登成為70年來「最不受歡迎」美國總統

▲▼美國政治與行政學者針對歷屆總統表現進行評分，拜登在排行上大勝川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國媒體最新民調顯示，拜登支持度仍然落後川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國有線電視新聞網（CNN）新民調顯示，儘管美國前總統川普（Donald Trump）面臨法律官司，他仍以49%的支持率穩定領先現任總統拜登（Joe Biden）的43%。蓋洛普（Gallup）最新民調則指，拜登支持度下滑到不到39%，成為過去70年來「最不受歡迎」的美國總統。

根據CNN一項新民調發現，有61%的登記選民認為，拜登的總統任期至今為止是失敗的，相當於將近三分之二的人不認同他的執政成果。然而，回顧2022年1月川普卸任前的民調數據，當年認為川普執政失敗的比例為55%，如今的最新民調則只有44%的人認為川普執政失敗。

CNN民調還顯示，目前川普在競選下屆大選的支持度穩定維持在49%，超過拜登的43%。不過，拜登在前一次1月份的CNN民調中也獲得45%支持率，數據差異並不大。

▲▼ 美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登在2024年第一季的蓋洛普民調中支持度創新低。（圖／路透）

另一項由權威民調公司蓋洛普於26日公布的最新民調顯示，拜登在2024年第一季度的支持率為38.7%，比只擔任過一屆任期的前總統老布希（George H.W. Bush）同期的支持率再低了3個百分點，也比尼克森（53.7%）、卡特（47.7%）等前總統的支持率還低。

在蓋洛普過往進行的所有總統民調中，拜登上任39個月後跌破新低的支持度，已經讓他成為過去70年來最不受歡迎的美國在任總統。另外，拜登的競爭對手川普過去在任內的支持度為46.8%。

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