台超強高中生美國爭光！「刷牙鱷魚」稱霸氣球大賽：讓世界看見台灣

▲台中高二生顏睿軍在美國Qualatex氣球大賽中一舉拿下冠軍和季軍。（圖／翻攝自Threads）

記者葉睿涵／編譯

台灣再在國際舞台嶄露頭角！來自台中的高二生顏睿軍，最近以巧奪天工的氣球造型技藝，在美國Qualatex氣球大賽中，一舉包辦冠軍和季軍，將台灣推向全球矚目的焦點。

顏睿軍在美國氣球公司Qualatex舉辦的Color Quest氣球創作大賽中，以活潑生動的「鱷魚」氣球，奪得「仙人掌綠」組冠軍。與此同時，他的「鸚鵡」氣球創作，也在「黃綠」組中拿下季軍，可謂是雙喜臨門。

年紀輕輕的顏睿軍，其實進入氣球造型領域已有數年，甚至還是PTT「氣球版」的版主。他自4歲起就對氣球著迷，一直以來靠著自學和與各地氣球藝術家網路交流，累積起他的技藝，也常常在網上分享他的創作。

▲顏睿軍花費18小時，製作出冠軍作品「鱷魚」。（圖／翻攝自Threads）

顏睿軍指出，他在創作時，經常需要熬夜製作氣球，導致手上因此長出繭，但他依舊堅持不懈，最後在連續18小時的努力下，完成了冠軍作品「鱷魚」。

在得知獲獎訊息後，顏睿軍也高興地在網上與眾人分享好消息，同時也公開了自己的創作理念。顏睿軍表示，他這次的作品比過去更注重氣球的變化性，其中奪冠的「鱷魚」作品，就是從日本插畫家五味太郎的繪本《鱷魚怕怕牙醫怕怕》取得靈感，在作品中加入了一支氣球製成的牙刷，沒想到竟因此獲得評審的青睞。

顏睿軍也一直以來默默支持他的朋友們表示感謝，承諾自己未來將繼續努力，讓世界看見台灣。

▲顏睿軍得獎後在Threads公佈好消息。（圖／翻攝自Threads）