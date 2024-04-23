南韓明在紐西蘭發射微型衛星　加強監控朝鮮半島周邊海域

▲南韓即將於24日從紐西蘭發射微型奈米地球觀測衛星。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

近來南韓頻繁發射衛星，繼去年12月初和本月8日發射兩顆軍事偵察衛星，預計明（24）日將會從紐西蘭發射自主研發的奈米衛星編隊，加強監控韓半島（朝鮮半島）周邊海域，目前該衛星已經運抵紐西蘭。

根據《韓聯社》，南韓科學技術情報通信部今（23）日表示，預計韓國時間24日上午7時8分57秒（台灣時間24日上午6時8分），從紐西蘭瑪希亞半島（Mahia Peninsula）發射場，透過火箭實驗室的電子號運載火箭（Electron），將自主研發的微型奈米衛星編隊1號機發射升空。

該顆衛星一旦成功發射，預計將在50分鐘後的上午7時58分（韓國時間）與火箭體分離，發射4個小時24分鐘後，與位於南韓大田的韓國航空宇宙研究院地面接收站交換信號。

Electron is ready for lift-off.



Our operations team have completed launch rehearsal for our next mission for @KAISTPR and @NASA. The launch pad is ready, the satellites are ready, Electron is ready. Onward to launch!



'Beginning Of The Swarm (B.T.S)' launch window opens:… pic.twitter.com/glF97rS9Pn — Rocket Lab (@RocketLab) April 22, 2024

韓國科學技術學院（KAIST）、韓華集團旗下衛星製造商Satrec Initiative合作研發用於觀測地球、由11顆衛星組成的微型奈米衛星編隊，從2020年起八年來預計投入2200億韓元，在24日發射原型機後，預計剩餘的10顆衛星也將投入相同設計的量產計畫，衛星編隊之後可以在一天之內多次監控韓半島（朝鮮半島）周邊海域，提升國防安全和加強災害防制。

報導指出，屆時衛星可以在距離地球表面500公里高空的軌道上，以光學鏡頭監控地球，其中黑白鏡頭可辨識解析度達1公尺、彩色則達4公尺，在南韓陸續發射完剩餘的10顆衛星後，可執行地球觀測任務達3年以上。

南韓科學技術情報通信部計畫，2026、2027年透過反覆發射運載火箭世界號（寰宇號），每年平均各發射5顆衛星。