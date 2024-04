南韓明在紐西蘭發射微型衛星　加強監控朝鮮半島周邊海域

▲南韓即將於24日從紐西蘭發射微型奈米地球觀測衛星。(圖/翻攝自X)

記者羅翊宬/編譯

近來南韓頻繁發射衛星,繼去年12月初和本月8日發射兩顆軍事偵察衛星,預計明(24)日將會從紐西蘭發射自主研發的奈米衛星編隊,加強監控韓半島(朝鮮半島)周邊海域,目前該衛星已經運抵紐西蘭。

根據《韓聯社》,南韓科學技術情報通信部今(23)日表示,預計韓國時間24日上午7時8分57秒(台灣時間24日上午6時8分),從紐西蘭瑪希亞半島(Mahia Peninsula)發射場,透過火箭實驗室的電子號運載火箭(Electron),將自主研發的微型奈米衛星編隊1號機發射升空。

該顆衛星一旦成功發射,預計將在50分鐘後的上午7時58分(韓國時間)與火箭體分離,發射4個小時24分鐘後,與位於南韓大田的韓國航空宇宙研究院地面接收站交換信號。

Electron is ready for lift-off.



Our operations team have completed launch rehearsal for our next mission for @KAISTPR and @NASA. The launch pad is ready, the satellites are ready, Electron is ready. Onward to launch!



'Beginning Of The Swarm (B.T.S)' launch window opens:… pic.twitter.com/glF97rS9Pn