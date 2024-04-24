監控北韓！南韓「BTS任務」成功發射衛星　與南極基地交換信號

▲南韓24日在紐西蘭發射奈米衛星，名為「BTS」的任務宣告成功。（圖／翻攝自YouTube／Rocket Lab）

記者羅翊宬／編譯

南韓今（24）日從紐西蘭發射其自主研發的奈米衛星編隊原型機，旨在加強監控韓半島（朝鮮半島）周邊海域，衛星在火箭發射後成功脫離火箭、進入預定軌道，並依序和位於大田市和南極世宗基地面接收站交換信號。南韓宣告，任務名為「B•T•S」（Biginning of The Swarm）的發射計畫取得成功。

根據《韓聯社》，南韓科學技術通信部於韓國時間24日上午7時32分（台灣時間上午6時32分、紐西蘭當地時間上午10時32分），在紐西蘭瑪希亞半島（Mahia Peninsula）發射場，透過火箭實驗室的電子號運載火箭（Electron），將自主研發的微型奈米衛星編隊1號機發射升空。

火箭發射50分鐘後，奈米衛星編隊原型機（1號機）於韓國時間8時22分正常與火箭分離，火箭依序與第一節引擎、衛星保護蓋、第二節引擎分離後，將衛星成功送上預定軌道；經過4個小時25分鐘後，衛星成功與位於南韓大田市的航空宇宙研究院地面交換局交換信號，衛星太陽能發電版正常啟動，衛星狀態良好。

下午2時13分、下午3時44分，衛星成功與南韓位於南極世宗基地的地面交換局交換信號。

據悉，韓國科學技術學院（KAIST）、韓華集團旗下衛星製造商Satrec Initiative合作研發用於觀測地球、由11顆衛星組成的微型奈米衛星編隊，從2020年起八年內預計投入2200億韓元，在24日發射原型機後，預計剩餘的10顆衛星也將投入相同設計的量產計畫，衛星編隊之後可以在一天之內多次監控韓半島（朝鮮半島）周邊海域，提升國防安全和加強災害防制。