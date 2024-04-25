押寶？多國政要「接連拜訪川普」　CNN點出1處境：很罕見

▲川普與麻生太郎會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

今年11月，前美國總統川普（Donald Trump）將再度對上現任總統拜登，角逐白宮大位，更在近幾周頻繁會晤多國政壇領袖。CNN分析，這些賓客迫切希望在美國大選之前，強化與共和黨總統候選人的關係。儘管外國政要會晤美國政黨領袖，並不是什麼新鮮事，但川普如今的地位與處境，確實相當罕見。

川普最近頻繁會晤外國政要，不僅與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）通話，還在佛州住所海湖莊園接待英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）。

封口費案開庭第一周，他在紐約與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）共進晚餐，23日離開曼哈頓法院後，又會晤日本前首相、自民黨副黨魁麻生太郎，討論美日聯盟的重要性，以及中國及北韓構成的挑戰。

一名與川普親近的人士認為，考慮到川普與來賓的舊交情，這些「友好的會面」並不令人意外，「他們顯然想要了解他是如何看待世界的。很多人認為他可以再次當選總統，否則他們不會想要飛到海湖莊園或紐約跟他見面。」

CNN也指出，對於外國領袖而言，與不掌控白宮的政黨領袖會面，其實並不罕見，尤其那名政黨領袖很可能成為三軍統帥時，更是如此。

不過，川普的處境依舊相當獨特，因為一名總統候選人過去就曾施行外交政策、任命國務院外交官員、與各國政要建立此類關係，確實相當罕見，對於在海外面臨一系列挑戰的拜登政府而言，也無疑帶來挑戰。