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美國下令不賣就禁！　TikTok執行長放話：我們哪也不會去

▲▼TikTok執行長放話：我們哪也不會去。（圖／翻攝自TikTok）

▲TikTok執行長周受茲親自拍影片向用戶喊話。（圖／翻攝自TikTok）

記者張方瑀／綜合報導

拜登24日簽署援助烏克蘭、以色列和台灣的包裹法案，其中包含一項要求短影音平台TikTok脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），否則將在美國面臨全國性禁令。TikTok除了發聲明表示將在法庭抗爭到底外，執行長周受資也在TikTok平台上發表短影片喊話，「放心，我們哪也不會去。」

根據路透社、BBC報導，周受資24日親上火線，在TikTok（抖音國際版）上發表短影片表示，TikTok將繼續在法庭上替用戶的權利而戰，「事實和憲法都站在我們這邊，放心，我們哪也不會去。」

周受資在影片中呼籲用戶分享使用TikTok的故事，講述TikTok如何改善了他們的生活，「別搞錯了，這是一項禁令，對TikTok的禁令，對你和你聲音的禁令。」

@tiktok

Response to TikTok Ban Bill

♬ original sound - TikTok

TikTok在聲明中指出，這項禁令是違憲的法律，「事實是，我們已經投入了數十億美元來保護美國資料安全，保護平台免受外界影響和操縱，這項禁令將摧毀700萬家企業，讓1.7億美國人保持沉默。」

拜登24日簽署的新法案，要求TikTok的中國母公司「字節跳動」在270天內出售在美國的資產，否則將在美國面臨全國性禁令。

►美通過法案限期字節跳動撤資　TikTok動向一次看

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