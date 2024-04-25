拜登簽署「封殺法案」字節跳動須撤美！TikTok聲明：將抗爭到底

▲TikTok在美國面臨封殺命運。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國聯邦參議院23日通過法案，給予熱門短影音平台TikTok的中國母公司「字節跳動」（ByteDance）約9個月的時間出售在美國的資產，否則TikTok將被禁止在美國上架，此法案也在24日獲得美國總統拜登簽署。對此，TikTok發布聲明表示，這是一項違憲的禁令，「我們將在法庭上挑戰它」。

美國眾議院上月14日以352票對65票通過可能封禁TikTok的法案，要求中國「字節跳動」公司在立法後6個月內，自TikTok（抖音國際版）撤資，否則將禁止應用程式商店提供TikTok，該案也在本月24日獲美國聯邦參議院通過，並在25日火速獲得拜登簽署。

▲字節跳動（ByteDance）和TikTok。（圖／路透）

對此，TikTok表示，這項禁令是違憲的法律，TikTok將興訟抗爭到底，「我們相信事實和法律顯然站在我們這一邊，我們最終會贏」。TikTok也強調，該公司已投入了數十億美元來保護美國資料安全，保護平台免受外界影響和操縱，「這項禁令將摧毀700萬家企業，讓1.7億美國人保持沉默。」

TikTok提到，在他們挑戰這項違憲禁令的同時，我們將繼續投資和創新，確保TikTok仍然是各行各業的美國人可以安全地分享他們的經歷、尋找快樂和受到啟發的空間。

事實上，上月美國眾議院在決定是否要禁止TikTok在美國運營的相關法案時，中國外交部發言人汪文斌就痛批，儘管美方始終沒有找到TikTok威脅美國國家安全的證據，卻始終沒有停止對TikTok的打壓，「這種不能在公平競爭中取勝，就採取霸凌行徑的做法，擾亂的是企業的正常經營活動，損害的是國際投資者對投資環境的信心，破壞的是正常的國際經貿秩序，最終必將反噬美國自身。」