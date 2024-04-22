誤食「殭屍鹿肉」！獵人發狂攻擊精神錯亂　不到1個月死亡

▲殭屍鹿疾病蔓延美國、加拿大、南韓、北歐等國。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國早在1990年代就發現有鹿群出現「慢性消耗病（Chronic Wasting Disease，簡稱CWD）」，這種致命疾病會使鹿隻變得如「殭屍」一般，目前沒有疫苗或治療方法。美國研究人員發現，2022年，有2名獵人疑似因吃下殭屍鹿肉之後出現類似神經系統疾病過世，其中一名男子出現精神錯亂、攻擊行為等，並在一個月內離世。

今日美國報報導，感染慢性消耗病的鹿會出現流口水、體重減輕、步履蹣跚、精神萎靡、兩眼無神及其他神經系統症狀，這是一種罕見卻嚴重的傳染性神經系統疾病，由變性朊毒體（prion）引起，腦部「普利昂蛋白」（PrP）異常堆積後，在大腦形成海綿狀空洞，並造成神經系統逐漸退化。截至2023年10月，慢性消耗病已擴散至美國、加拿大、南韓、北歐，甚至科學家對傳染給人類的可能性提出警示。

德州大學健康科學中心研究人員指出，早在2022年，有2名獵人吃到殭屍鹿肉後罹患散發型庫賈氏病（sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease，庫賈氏病是種精神系統疾病，與慢性消耗病類似），隨後過世。其中一名70多歲死者出現精神錯亂、攻擊行為，即便有接受治療，但不到一個月便死亡。

不過這是否代表慢性消耗病可鹿傳人或甚至人傳人，都必須要做進一步研究才能得知，至今並沒有「殭屍鹿病」從鹿群傳染給人類的確診個案，不過自從去年11月美國黃石公園官員在一頭成年騾鹿遺體體內驗出慢性消耗病之後，外界的擔憂程度有所上升。