拒絕化療！英女模罹癌「堅信果汁療法」　拖了2年半差點沒命

▲英國一名女模採用替代療法，放任癌症病情進一步惡化。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國前女模伊瑞娜（Irena Stoynova）2021年6月確診淋巴癌，卻不願接受任何醫療建議與化療，反而訴諸網路流傳偏方，施行「果汁飲食」等替代療法，結果差點害死自己。

天空新聞報導，伊瑞娜被診斷出「非何杰金氏淋巴瘤」（non-Hodgkin lymphoma）後，把化療「拒之門外」，轉而追隨網紅建議。她花費2000英鎊（約新台幣8萬元）購買各式榨汁機與果汁機，每天耗時3小時準備流食餐點，相信此舉能夠「自我療癒」，同時廣泛嘗試生食、間歇性斷食、飲用草藥與特殊茶類。

伊瑞娜坦言，「我太虛弱了，睡眠不足而且有幻覺。我甚至沒有力氣替送貨員開門。我無法呼吸，因為我的肺裡有液體，我因為節食瘦了大約20公斤。」

2年半後，伊瑞娜的身體再也撐不住，被救護車送醫。當時醫師判定，她的癌症已經發展至第三期，再不接受化療很可能會喪命，卻仍固執己見長達10天，才終於同意化療。

幸好，如今伊瑞娜的病情已經緩和許多，她也把自身的慘痛經歷說出來，警告大家不論有什麼信仰或信念，絕對不要排除專業醫療，甚至在網路上尋求解方。