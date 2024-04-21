罕見癌症被誤診鼻竇炎！　美28歲女右眼「整顆被摘除」

▲安妮卡手術摘除腫瘤，目前仍在與癌症抗爭。（圖／tiktok/and_also_annika）



記者王佩翊／編譯

美國加州一名28歲女子確診罕見鼻竇癌，而罹患這種癌症機率僅一百萬分之一。她最初就診時，被醫師誤診為鼻竇炎，沒想到返家後短短幾周內卻長出一顆高爾夫球大小的詭異凸起物，再度就醫後，被診斷罹患SMARCB1缺陷型鼻竇癌第四期，最終必須挖掉整顆右眼，徹底毀容，至今則持續在跟癌細胞奮鬥。

來自加州的28歲女子安妮卡（Annika）在TikTok上分享她的病情，她表示，2023年某天早上醒來後，發現右眼的內眼角有些疼痛，最初她並未太過在意，但是到了當天晚上，她的右臉卻開始出現劇烈疼痛。隔天，臉部靠近右眼的地方甚至開始腫脹，因此她隨即就醫。

經過急診醫師檢查，電腦斷層掃描結果顯示，安妮卡的眼周有發炎狀態，因此醫生判斷她可能是鼻竇炎，因此進行簡單的治療後，便讓安妮卡返家休養。經過幾天後，安妮卡的臉部腫脹也明顯減輕。

然而正當安妮卡鬆了一口氣時，大約1周後，眼周又再度開始腫脹。於是安妮卡只能二度前往急診室就醫，當時醫生摸了摸她的眼睛後震驚表示，「感覺不太像是鼻竇炎。」

醫師隨後又使用電腦斷層掃瞄替她檢查，這次檢查結果出現一個「高爾夫球」大小的腫塊，然而該腫塊在3周前電腦斷層掃描檢查時還未出現。當時年僅27歲的安妮卡隨即被診斷罹患SMARCB1缺陷型鼻竇癌第四期，而癌細胞已經擴散至臉部、肺部以及淋巴結。

鼻竇癌通常出現在鼻腔，也就是鼻子的後方和兩側。雖然鼻竇可能出現多種癌症，但是SMARCB1極其罕見。根據美國國家衛生研究院的數據，在醫學文獻中出現的案例僅不到200例。

醫學文獻指出，大多數患者在診斷後只能存活2至4年，如果是晚期發現，治療後仍難以痊癒，可能出現鼻道阻塞、頭痛、眼球突出或是流鼻血等症狀。

安妮卡表示，她確診後立即開始接受為期9周的化療，但是病情仍未見到明顯改善，因此只能在2023年12月進行手術，取出腫瘤。由於必須取出周邊的組織，因此她的右眼也被摘除。她直言，「你現在看到的（右眼），基本上是從我大腿取出的皮肉組織所填補的空隙。」

安妮卡目前正在接受一種包括化療和免疫療法在內的實驗性治療方案，以減緩癌細胞擴散的速度。