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散盡20億家產！印度富豪追隨子女腳步　偕妻共赴青燈古佛苦行人生

追隨子女腳步！印度富豪散盡20億家產　偕妻共赴青燈古佛苦行人生

▲ 建築商人班達裡與其妻。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

印度古吉拉特邦希馬特納加爾（Himmatnagar）的建築商人班達裡（Bhavesh Bhandari），日前對外捐贈出自己總價接近20億盧比的家產（折合新台幣約7.82億元），與妻子放棄現有的奢華人生，決心追隨兒子與女兒的腳步，餘生與妻子一同成為耆那教的僧侶，進行修行。

據了解，耆那教為印度的古老宗教之一，對於後起的佛教可以說是影響甚鉅，印度聖雄甘地也有不少理念是借鑒耆那教。目前耆那教在全球有4至5百萬名信徒，大部分是居住在印度西部與南部。在2010年代的相關調查中，耆那教在印度最為富裕、並擁有印度最高的識字率（87%）及大學學歷比率。

根據《NDTV》報導指出，這位來自希馬特納加爾的建築商人班達裡是個耆那教的虔誠信徒，其實早在他宣布出家之前，他的19歲女兒與16歲兒子，就因為信仰的關係選擇出家，加入耆那教的苦行行列。

報導中也提到，班達裡其實早在2月時，就將自己名下將近20億盧比的資產全數捐贈出去，在22日當天也進行耆那教的相關儀式，儀式完成之後，代表著班達裡與其妻子正式成為耆那教的僧侶。

日後兩人將必須與家庭斷絕關係，且不得保留任何物質物品，僅被允許留下兩件白色衣服，一個缽碗與一把名「rajoharan」的掃帚，之後他們要用雙腳穿越印度，靠托缽化緣來維持日常所需。

報導中雖未提及班達裡願意捨棄鉅額財富的原因，但報導中也指出，古吉拉特邦在2023年也發生類似的事情，一名身價千萬的寶石商人與其妻子，也在12歲的兒子出家五年後，宣布捐贈名下全部財產，夫妻倆也共同成為耆那教的苦行僧侶。

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