恐怖畫面曝！火葬場圍牆「整面倒塌」埋殺5人　2女童路過也遭殃

▲ 國營火葬場施工品質引發質疑。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度哈里亞納邦發生一起驚悚意外,一間國營火葬場圍牆突然倒塌,當時坐在牆邊聊天的民眾及2名路過的女童逃生不及,當場被石塊掩埋,已經造成至少5人死亡。

綜合NDTV及《印度時報》,哈里亞納邦古爾岡市(Gurugram)Arjun Nagar地區的國營火葬場一堵圍牆20日傍晚突然倒塌,附近監視器捕捉到,當時有多名男子坐在牆邊的座位,邊抽水煙邊聊天,未料這面牆突然往他們的方向倒下,導致4名男子和2名路過的孩童遭埋。

Major accident in Gurugram. The wall of the crematorium gate collapsed. 4 people Pappu, Krishna, Manoj, including a girl Khushboo died. There was a pile of wood near the wall. Probably due to this the wall bent and fell. #Haryana #Gurugram pic.twitter.com/PqGAyGLWdk