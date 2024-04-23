恐怖畫面曝！火葬場圍牆「整面倒塌」埋殺5人　2女童路過也遭殃

▲ 國營火葬場施工品質引發質疑。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度哈里亞納邦發生一起驚悚意外，一間國營火葬場圍牆突然倒塌，當時坐在牆邊聊天的民眾及2名路過的女童逃生不及，當場被石塊掩埋，已經造成至少5人死亡。

綜合NDTV及《印度時報》，哈里亞納邦古爾岡市（Gurugram）Arjun Nagar地區的國營火葬場一堵圍牆20日傍晚突然倒塌，附近監視器捕捉到，當時有多名男子坐在牆邊的座位，邊抽水煙邊聊天，未料這面牆突然往他們的方向倒下，導致4名男子和2名路過的孩童遭埋。

Major accident in Gurugram. The wall of the crematorium gate collapsed. 4 people Pappu, Krishna, Manoj, including a girl Khushboo died. There was a pile of wood near the wall. Probably due to this the wall bent and fell. #Haryana #Gurugram pic.twitter.com/PqGAyGLWdk — Siraj Noorani (@sirajnoorani) April 20, 2024

案發現場距離最近的警察局僅有幾公尺，警方獲報後迅速趕到，但70歲男子達亞爾（Devi Dayal）、54歲的加巴（Manoj Gaba）、52歲的庫瑪爾（Krishna Kumar）及11歲女童譚雅（Tanya）、10歲的庫西卜（Khushboo）仍因傷勢過重身亡；50歲傷者普拉丹（Deepa Pradhan）則仍在醫院搶救。

警方指出，儘管火葬場是國營設施，這面牆的結構卻很差，沒有任何梁柱。譚雅的母親還聲稱，附近居民過去2個月來持續要求修補這道牆，火葬場管理人卻置若罔聞，「如果圍牆及時修復，今天就不會發生這種事了。」

附近居民說明，火葬場旁有許多住宅和商家，長輩很喜歡在晚上一起坐在戶外抽水煙，未料發生悲劇，認為當局應該負起責任。