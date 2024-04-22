熱浪飆破45℃！印度女主播「現場直播昏倒」　攝影棚冷氣沒開

▲印度熱浪侵襲，女主播現場播報到一半突然熱暈過去。（圖／翻攝自Facebook／Lopamudra Sinha）

記者張寧倢／綜合外電報導

印度正面臨著極端熱浪，部分地區氣溫高達攝氏45度。來自西孟加拉邦（West Bengal）加爾各答（Kolkata）的女主播辛哈（Lopamudra Sinha）就在播報新聞的過程中突然熱暈過去，只見她倒在椅子上不省人事，電視台人員急著灑水、搧風幫她降溫。辛哈後來表示，當天攝影棚內的冷氣故障，才導致現場越來越熱。

根據今日印度等外媒報導，全印電視台（Doordarshan）加爾各答分社的女主播辛哈19日在臉書上傳了攝影棚的錄影畫面，並解釋當時她正在進行現場直播，播報的剛好就是印度熱浪的新聞，雙眼視線卻突然越來越模糊，雖然她努力保持鎮定，但說話逐漸含糊不清，最終看不清楚提詞機，就這樣昏倒。

▲印度女主播熱昏頭。（圖／翻攝自Facebook／Lopamudra Sinha）

辛哈說，當天是在上午進行現場直播，但攝影棚燈光太多，空調又無法正常運轉，地板溫度愈發升高，開播前她就有點不舒服，而且有點脫水，她21年職業生涯中從來沒有在直播中喝過水，但事發當時她發現自己很渴，卻一直找不到空檔喝水，直到快播報結束時才開始喝水。

▲工作人員上前檢查她的狀況。（圖／翻攝自Facebook／Lopamudra Sinha）

在她暈倒後，攝影機畫面拍到一名工作人員將水輕灑在她臉上，為她降溫，另一人測量她的脈搏，試圖讓她清醒過來，一旁還有幾人在幫忙搧風，幸好她最終恢復清醒，並且在事後收到大量觀眾與親友的關心。

▲辛哈最終自己清醒過來，不過表情看似驚魂未定。（圖／翻攝自Facebook／Lopamudra Sinha）

報導指出，這是印度4月份以來經歷的第二次熱浪侵襲，西孟加拉邦城鎮梅迪尼普爾（Midnapore）20日氣溫創下攝氏44.5度，班庫拉（Bankura）為44.6度，另外，位於奧里薩邦（Odisha）的巴里帕達（Baripada）和包德（Boudh）氣溫也高達攝氏45.2度。