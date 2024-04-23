日媒關注花蓮強震「一天破100餘震」　在台日人整夜狂搖：像在船上

▲花蓮一夜百震，警消連夜通知住戶疏散。（圖／記者蕭可正攝）

記者張寧倢／編譯

花蓮縣自22日晚間開始地震頻發，尤其23日凌晨2時32分發生一次規模6.3、最大震度5弱的強震後，造成當地2棟建物危險傾斜。日媒富士新聞網（FNN）也關注台灣地震消息，並以「一天超過100次震度4級以上餘震」為標題刊出報導，在花蓮的日本人也覺得搖晃頻繁且劇烈，就像待在船上一樣。

根據富士新聞網，台灣23日凌晨2點半左右連續發生2次芮氏規模6以上的強震，2次地震前後約相隔6分鐘，造成早在3日大地震後就被判定為危險建物的2棟大樓相繼傾斜。報導稱，花蓮從22日下午5時過後到目前為止，已發生超過100次震度4級以上的餘震，其中5次震度達5級。

花蓮當地居民表示，「搖晃了一整晚，很可怕」、「逃到外面，晚上完全睡不著」。花蓮日本人會成員、住在花蓮的日本男性溝淵剛受訪稱，「這兩天好像比較安靜，但從昨天傍晚開始覺得奇怪，有一種不祥的預感，半夜突然間地震就來了。」

溝淵剛形容，「像在咀嚼東西一樣，感覺頭腦一直在晃，甚至也不知道是什麼在搖晃。彷彿一直待在船上一樣，或下船的時候，時不時地會搖晃的那種感覺。」他提到凌晨強震時表示，「一瞬間的感覺很大，因為時間很短，那時候，我強烈感受到由下往上的力量。」