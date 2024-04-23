日海鷹直升機失事「8隊員姓名公開」　1死者為副駕駛！7人仍失蹤

▲日本海上自衛隊幕僚長酒井良表示痛心。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機20日在伊豆群島海域疑似因碰撞墜毀，造成1死7失蹤。日本海上幕僚監部23日公布8名機組人員的身分與姓名，其中已確認死亡的一人為副駕駛西畑友貴，掛階二等海尉。

據每日新聞社報導，兩架失事的SH-60K海鷹直升機分別為隸屬於長崎縣大村航空基地的8416號機，以及德島縣小松島航空基地的8443號機。每架直升機都載有機長、副駕駛和2名飛官（日文稱航空士）等4人，兩機一共8名乘客。

▲日本海上自衛隊2架海鷹直升機墜海。（示意圖為同型直升機／翻攝X）

乘坐8416號機的包含：機長松田拓也（三等海佐）、副駕駛西畑友貴（二等海尉）、航空士福留崇文（三等海曹）、航空士甲斐仁藏（海士長）。

乘坐8443號機的包含：機長板村一輝（三等海佐）、副駕駛山下夏輝（三等海尉）、航空士廣田真（海曹長）、航空士堂園優作（二等海曹）。

海上幕僚長酒井良表示，在這些以優秀技能投入反潛訓練的隊員中，不幸痛失1人、7人下落不明的情況令人痛心，「我們將繼續全力進行搜索救援。」

防衛大臣木原稔則表示，目前已從橫須賀基地派遣海洋觀測艦進行海底搜索，預計最快1到2天就能抵達事故現場，另外也向美國海軍申請協助，美軍將派出一架P-8海神式海上巡邏機投入搜救行動。