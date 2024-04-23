台灣連夜強震！　韓媒「高度關注」半導體市場：三星可漁翁得利

▲台灣東部23日凌晨強震不斷，花蓮「統帥大樓」傾倒。（圖／記者蕭可正攝）

記者羅翊宬／編譯

台灣花蓮縣最近頻繁發生地震，今（23）日凌晨接連傳出規模6.3、6.0極淺層強震，全球再度關注半導體供應鏈問題。韓媒認為，全球在半導體供應鏈上過度依賴台灣，此次強震恐因設備停工而導致生產時程延後，而台積電（TSMC）雖因地震造成虧損，但南韓的三星電子和SK海力士可能因此「漁翁得利」。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，半導體相關業界人士指出，台灣花蓮縣23日凌晨12時至清晨4時12分光是規模3.6到6.3的地震就發生超過50次，也因此業界相當關注台灣的震災情況，尤其測得震度1至3的桃園市與台中市更是半導體與顯示器的生產基地。

報導指出，雖然目前還未正式統計出半導體企業的受害情況，但半導體生產設備其實對於震動相當敏感，只要一測得震動就會自動停工，而當生產設備停工後，生產中的製品全部得作廢，也因此台積電透露本月3日出現的強震造成其損失30億元新台幣，至於晶圓生產更得經過2到2個月，使得產量勢必跟著減少、且生產時程往後延。

▲台灣發生強震，受到生產設備停工影響，半導體晶圓產量恐減少、產期延後。（圖／達志影像／美聯社）

報導預測，台灣此次接連強震恐將影響記憶體價格，因為台灣所生產的DRAM，就有高達8成來自受到強震影響的台中、新竹、桃園。美國半導體製造公司美光科技（Micron）透露，因為此次強震，預估本季DRAM供應所受到的影響最大可達4%至6%，而記憶體生產業者可望以強震為轉機拉抬售價。

報導認為，全球在半導體供應鏈上過於仰賴台灣，包括先進製程半導體90%來自台灣，因此台灣強震可能對全球半導體供應鏈帶來衝擊，尤其台積電、美光科技、南亞科技的生產設備因強震而出現損害，儘管台灣半導體大廠強化耐震設計，卻還是遇上25年來規模最大的地震。

《紐西斯通訊社》分析，台灣此次強震恐造成半導體價格出現變動，而以記憶體為主力產業的三星電子、SK海力士等南韓科技大廠可望從中獲得「反射利益」。