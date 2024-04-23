去日本不要亂餵鴿子！大阪市下令「1地禁餵」　最高罰50萬日幣

▲大阪市對不聽勸告的餵食民眾下達命令，違者將開罰。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本大阪市政府宣布，由於鴿子與烏鴉群聚問題，導致JR我孫子町車站至地鐵長居車站周遭環境髒亂，民眾苦不堪言。先前雖已多次勸導民眾不要餵食鴿子與烏鴉，但餵養人仍不聽勸告，因此當局根據動物愛護管理法對其發布命令，如果再度持飼料餵養野生鳥類，將直接開罰，最高可處50萬日圓（約新台幣10萬元）罰金。

根據《關西電視台》報導，大阪市政府表示，住吉區的JR我孫子町車站至地鐵長居車站附近，有部分居民長期餵食動物持續超過10年，導致吸引大量鴿子和烏鴉聚集。而烏鴉的叫聲與鴿子的糞便已嚴重影響附近居民生活。

為了解決相關問題，大阪市政府基於動物愛護管理法，多次勸導在附近餵食的民眾，並加以勸告、指導，要求停止餵食，然而餵養人卻仍不顧勸導，直到今年仍多次持飼料到附近餵養野生鴿子與烏鴉。

大阪市政府評估現狀後，認為應採取更嚴厲的措施，於是在17日根據法律，對餵養民眾下達行政處分中最嚴厲的「命令」，禁止其再次餵食鴿子和烏鴉。

該命令將持續至2025年4月30日，在此之前一旦被發現有違反命令的餵食行為，大阪市政府將向當地警察通報，而違反者則會被處以最高50萬日圓（約新台幣10萬元）的罰款。