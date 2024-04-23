Uber公布「年度最怪遺失物」　乘客每晚這時候最健忘

▲Uber公布失物招領指數，揭露乘客最常遺忘的物品。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

Uber公布最新失物招領報告，揭露乘客們經常忘記拿的物品，除了常見的衣物、行李、耳機，也不乏令人匪夷所思的「驚喜」，包括一隻活生生的烏龜、一整條煙燻五花肉、穿戴式狐狸尾巴。而每晚9點到10點，可說是大家最健忘的時刻。

Uber在第8屆「失物招領指數」（Lost & Found Index）貼文中寫道，在過去12個月裡，最常被遺忘的物品依序為，衣物、行李、耳機、皮夾、珠寶、手機、相機、平板或書本、筆電、電子煙。

除了常見物品，乘客忘在車上的東西，可說是千奇百怪，包括假牙、丁字褲、瀏海假髮、活烏龜、3根羽毛、整人放屁坐墊、手銬、穿戴式狐狸尾巴。甚至有人曾向司機表示，「我在你車上遺留了一片（我）非常需要的葉子。」

▲Uber公布年度失物招領指數。（圖／路透）



人們搭車時，忘記拿走的食物也五花八門，包括辣醬、一罐牡蠣、一整盤肉餡餅、一整條煙燻五花肉。其中一名失主大方對司機表示，「我不小心把一些義大利麵留在後座了。任您享用吧。」

Uber也觀察到乘客的「健忘趨勢」，例如位於美國佛州的邁阿密是「最健忘的城市」，紅色系物品最容易被丟失，晚間9時至10時是最多人弄丟東西的時刻，1月21日則是最多人忘東忘西的一天。

Uber表示，如果把東西忘在車上，最佳解決方法就是盡速聯繫司機，約定雙方都方便的時間與地點，以利取回物品。