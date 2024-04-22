日本動物醫院「氧氣瓶爆炸」！濃煙狂竄畫面曝　院長燒傷送醫

【速報】愛媛 松山市の動物病院で火災「ボンベが爆発した」 建物から炎が上がる 1人けがhttps://t.co/GJkLSuEDzF— NewsDigest ニュース・地震・災害速報 (@NewsDigestWeb) April 22, 2024
記者王佩翊／編譯
日本愛媛縣松山市一間動物醫院驚傳爆炸，現場竄出濃濃黑煙，消防人員一共出動8輛消防車。根據調查，爆炸原因為氧氣瓶爆炸，而當時正在醫院的院長也遭到波及，左手燒燙傷，隨後被緊急送往醫院急救，所幸並未造成動物傷亡。
根據《南海放送》報導，消防當局指出，發生火警的動物醫院是位於松山市久米窪田町的「井手動物醫院」，動物醫院員工22日中午12時半通報表示，院內的氧氣瓶發生爆炸。
▲日本動物醫院爆炸，院長燒傷送醫 。（圖／翻攝自X）
由於現場位於車多路段的國道11號旁，因此消防人員也出動8輛消防車滅火，直到下午2時14分火勢才成功被鎮壓。
爆炸當時50多歲的男性院長也遭到波及，左手燒傷，被救護車送往醫院急救，目前仍在接受治療。
根據《日本放送協會》報導，事發當時醫院內有院長、院長妻子以及2名員工，其中僅院長受傷，不過仍有意識，而醫院內沒有動物受傷。另外，國道11號也受該起火警影響，暫時封閉單側通行約1小時。警方目前仍在調查起火原因。
松山市の動物病院で爆発か １人けが— NHK松山放送局 (@nhk_matsuyama) April 22, 2024
きょう昼過ぎ、松山市久米窪田町の動物病院で火事があり50代の院長が腕をやけどして病院で手当てを受けています。病院からは消防に「酸素ボンベが爆発した」という通報があったということで、警察が詳しい状況を調べています。https://t.co/YWFTjoLBSF pic.twitter.com/uLvPfPEgPH
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