日本動物醫院「氧氣瓶爆炸」！濃煙狂竄畫面曝　院長燒傷送醫

記者王佩翊／編譯

日本愛媛縣松山市一間動物醫院驚傳爆炸，現場竄出濃濃黑煙，消防人員一共出動8輛消防車。根據調查，爆炸原因為氧氣瓶爆炸，而當時正在醫院的院長也遭到波及，左手燒燙傷，隨後被緊急送往醫院急救，所幸並未造成動物傷亡。

根據《南海放送》報導，消防當局指出，發生火警的動物醫院是位於松山市久米窪田町的「井手動物醫院」，動物醫院員工22日中午12時半通報表示，院內的氧氣瓶發生爆炸。

▲日本動物醫院爆炸，院長燒傷送醫 。（圖／翻攝自X）



由於現場位於車多路段的國道11號旁，因此消防人員也出動8輛消防車滅火，直到下午2時14分火勢才成功被鎮壓。

爆炸當時50多歲的男性院長也遭到波及，左手燒傷，被救護車送往醫院急救，目前仍在接受治療。

根據《日本放送協會》報導，事發當時醫院內有院長、院長妻子以及2名員工，其中僅院長受傷，不過仍有意識，而醫院內沒有動物受傷。另外，國道11號也受該起火警影響，暫時封閉單側通行約1小時。警方目前仍在調查起火原因。