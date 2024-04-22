　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本動物醫院「氧氣瓶爆炸」！濃煙狂竄畫面曝　院長燒傷送醫

記者王佩翊／編譯

日本愛媛縣松山市一間動物醫院驚傳爆炸，現場竄出濃濃黑煙，消防人員一共出動8輛消防車。根據調查，爆炸原因為氧氣瓶爆炸，而當時正在醫院的院長也遭到波及，左手燒燙傷，隨後被緊急送往醫院急救，所幸並未造成動物傷亡。

根據《南海放送》報導，消防當局指出，發生火警的動物醫院是位於松山市久米窪田町的「井手動物醫院」，動物醫院員工22日中午12時半通報表示，院內的氧氣瓶發生爆炸。

▲▼日本動物醫院「氧氣瓶爆炸」！濃煙狂竄畫面曝　院長燒傷送醫 。（圖／翻攝自X）

▲日本動物醫院爆炸，院長燒傷送醫 。（圖／翻攝自X）

由於現場位於車多路段的國道11號旁，因此消防人員也出動8輛消防車滅火，直到下午2時14分火勢才成功被鎮壓。

爆炸當時50多歲的男性院長也遭到波及，左手燒傷，被救護車送往醫院急救，目前仍在接受治療。

根據《日本放送協會》報導，事發當時醫院內有院長、院長妻子以及2名員工，其中僅院長受傷，不過仍有意識，而醫院內沒有動物受傷。另外，國道11號也受該起火警影響，暫時封閉單側通行約1小時。警方目前仍在調查起火原因。

ET快訊
全台警戒　「雨連灌9天」3波變天接力
快訊／連三震！18:49規模5.3「極淺層地震」　最大震度4
12秒兩震！18:46花蓮規模5.4極淺層地震　最大震度4級
快訊／下班注意！捷運文湖線爆異常
救護車趕碧潭救溺！他穿EMT服開休旅緊隨　身分曝光挨罰了
虛擬貨幣強盜案　被害人傷重死亡！
快訊／還在搖！第12震18:08規模4.3　最大震度4級
林俊傑登F1頒獎淪路人！　超糗過程全放送

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

天氣熱要降火！情侶「水中濕身」激情擁吻　網見影片笑瘋：太濕了

厄瓜多壓倒性通過公投！　選民贊成引渡犯罪首腦至美國受審

變態殘忍韓男！「當著女友媽面前」砍死女友　檢方憤怒公開長相

疑將軍事技術移交中國　德國3公民「涉間諜活動」被捕

成田機場「白色泡沫海」驚人一幕曝光　停車場多車遭殃

日本動物醫院「氧氣瓶爆炸」！濃煙狂竄畫面曝　院長燒傷送醫

北韓第7次核試時機　專家：可能在美國大選前

2粒彈出晃呀晃！葡女遊普吉島「上空露乳」討錢　留滿屋垃圾泰人氣炸

日25歲「詐欺女王」騙3男3270萬！賣戀愛詐騙手冊爆紅　被判9年

物價漲得比台灣兇！韓國水果價格漲幅「全球最高」　百姓快撐不下去

許美靜南京開唱「經典歌全是代唱」！　觀眾怒吼退票…經紀人嗆：你作夢

老婆要除草工具尪買羊　沒想到牠喝完奶就罷工

台中董座娶媳奢豪車隊助陣　全台僅6台「法拉利SP1」也來

只剩5分鐘！女趕搭末班火車　一下捷運身旁眾人跟著狂奔

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

48歲男KTV持酒瓶攻擊友人　警用電擊槍壓制狂電10秒↑

霸占遊樂器材投幣繼續玩！　女質疑反被嗆「你是白X喔」

台中新人「白色馬車」迎娶　闖紅燈嚇到騎士狂喊：X小

黃子韜爆粗口槓上「世界百大DJ」　疑遭拒絕同台…對方還原過程

39歲曾沛慈備孕「搞錯安全期.排卵期」　「做白工2年」羞喊：還是很開心啊

天氣熱要降火！情侶「水中濕身」激情擁吻　網見影片笑瘋：太濕了

厄瓜多壓倒性通過公投！　選民贊成引渡犯罪首腦至美國受審

變態殘忍韓男！「當著女友媽面前」砍死女友　檢方憤怒公開長相

疑將軍事技術移交中國　德國3公民「涉間諜活動」被捕

成田機場「白色泡沫海」驚人一幕曝光　停車場多車遭殃

日本動物醫院「氧氣瓶爆炸」！濃煙狂竄畫面曝　院長燒傷送醫

北韓第7次核試時機　專家：可能在美國大選前

2粒彈出晃呀晃！葡女遊普吉島「上空露乳」討錢　留滿屋垃圾泰人氣炸

日25歲「詐欺女王」騙3男3270萬！賣戀愛詐騙手冊爆紅　被判9年

物價漲得比台灣兇！韓國水果價格漲幅「全球最高」　百姓快撐不下去

Double Pump女子籃球誌歡度十週年　打造3x3熱血舞台

為「大都更時代」向東京取經　蔣萬安5月訪日4天談「城市安全」

華航復飛西雅圖訂位優於預期　今年整體「是豐收的一年」

陳亭妃安排王美花部長南下座談　傾聽台南中小企業心聲

較升格前成長9.6倍　桃園污水道建設邁大步「3免2補」政策奏效

KIA「新性能電動跨界」提前曝光！312匹雙馬達、前衛造型吸睛

快訊／18:49花蓮規模5.3「極淺層地震」全台有感　最大震度4級

快訊／北捷文湖線1列車「轉速計異常」　40旅客被迫下車換乘

直擊／朴寶劍、NewJeans Danielle到台灣了！見粉絲「驚訝摀嘴」微笑招手

快訊／12秒兩震！18:46花蓮規模5.4極淺層地震　最大震度4級

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

國際熱門新聞

女子火山口拍照墜崖亡　丈夫撞牆痛哭

藥劑師家中搜出7頭骨　疑涉20女命案

女優挑戰「21天性愛馬拉松」狂啪120位男大生

一家8口吃萬元霸王餐　店家超狠公審曝長相

戒不掉尿布！已婚工程師大讚：真的很舒服

獵人誤食殭屍鹿肉　發狂攻擊1個月死亡

即／南韓：北韓「朝日本海」射飛彈！

台積電熊本廠「日人準時下班」台工程師驚訝

女嬰生產時被卡住！24小時後「中風腦癱」

15歲就創業！他擺路邊攤8年　公司市值破億

手提行李「藏刀」成功登機！全員遭趕下機重新安檢

不穿內褲真空逛街！男突撲倒老闆娘硬上

8歲女童「無心跳」倒地！英勇女醫路過成功救回

坑殺外國人！日本燒肉店「雙語菜單差很大」

更多熱門

相關新聞

東京有望首推「防奧客法」！

東京有望首推「防奧客法」！

日本東京都政府正在研議制定全國首個「防奧客」條例，並找來專家將奧客的實際行為定義。包括因為店家失誤而遭到顧客恐嚇、施加暴力等行為，皆將被定義為奧客。

土航機師「搞錯降落跑道」！　羽田塔台神救援

土航機師「搞錯降落跑道」！　羽田塔台神救援

台積電熊本廠「日人準時下班」台工程師驚訝

台積電熊本廠「日人準時下班」台工程師驚訝

撇50女醜聞！乙武洋匡參選遭鬧場影片曝

撇50女醜聞！乙武洋匡參選遭鬧場影片曝

即／南韓：北韓「朝日本海」射飛彈！

即／南韓：北韓「朝日本海」射飛彈！

關鍵字：

火災愛媛松山市動物醫院爆炸日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／恩師遺囑有效！邱瓈寬等人可獲1.3億遺產

即／高雄小五女童住家墜樓亡！現場留有遺書

「這10天」別去日本玩　一票看時程崩潰

iPhone電池健康度狂掉！達人開1功能：用1年維持100%

張鈞甯爆500萬救男友！7年前電影「捲Metoo報廢重拍」

快訊／九鵬基地傳巨響！附近住戶嚇壞

好市多電蚊拍電力超強！蚊子爆開死無全屍

不是50嵐！「珍奶霸主」一票人推：比例超好喝

蕭美琴被爆進23瓶私酒？　黃暐瀚：我一聽就覺得怪

蘋果公布2023年供應鏈名單！ 　 3家台廠遭剔除

快訊／00:35花蓮近海規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級

即／00:35有感地震！估震度3級以上

五股深夜傳爆炸巨響！當地人被嚇壞

星希亞肺腺癌逝！8症狀「常被誤認是感冒」

五股深夜連2起爆炸巨響！　元凶抓到了

更多

最夯影音

更多

許美靜南京開唱「經典歌全是代唱」！　觀眾怒吼退票…經紀人嗆：你作夢

老婆要除草工具尪買羊　沒想到牠喝完奶就罷工

台中董座娶媳奢豪車隊助陣　全台僅6台「法拉利SP1」也來

只剩5分鐘！女趕搭末班火車　一下捷運身旁眾人跟著狂奔

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面