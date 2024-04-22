東京有望首推「防奧客法」！　定義顧客騷擾：口頭威脅也算

▲東京都擬推出全日本首個防奧客條例。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本東京都政府正在研議制定全國首個「防奧客」條例，並找來專家將奧客的實際行為定義。包括因為店家失誤而遭到顧客恐嚇、施加暴力等行為，皆將被定義為奧客。

根據《日本放送協會》報導，奧客行為與職場霸凌、性騷擾等不同，法律上沒有明確針對該行為做出定義，因此東京都認為，為了減少奧客事件發生，應該讓消費者清楚認知究竟何種行為屬於「奧客」，因此將在防奧客條例中明確做出定義。

東京都政府已召集專家，並在會議中統整意見，目前已有大致草案。其中將奧客定義為「對業者進行的暴力、恐嚇等違法行為，或是辱罵、無正當理由的無理要求等不當行為，進而破壞就業環境」。

▲條例中將明確對奧客行為做出定義。（示意圖／CFP）



此外，為了確保該條例的實施效果，東京都也考慮增設指導方針，並在其中明確列舉奧客行為的具體範例。

舉例來說，如果店家不小心將顧客小孩生日蛋糕上的名字寫錯，被客戶「禮貌要求」賠償1億日圓屬於奧客，但如果客戶以禮貌語氣要求退還3000日圓，則不屬於奧客行為。而顧客如果動手抓住店員領口，要求退還3000日圓，則同樣屬於奧客行為。

東京都已在22日的會議中進一步討論防奧客條例問題，並計畫儘快提出條例草案。然而，在實際消費環境中，對於哪些行為會構成「奧客」仍有許多灰色地帶，判斷起來較困難。