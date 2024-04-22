厄瓜多壓倒性通過公投！　選民贊成引渡犯罪首腦至美國受審

▲厄瓜多36歲總統諾波亞（Daniel Noboa），2023年成為厄瓜多歷史上最年輕的總統。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

拉丁美洲國家厄瓜多21日舉行全民公投，就是否引渡犯罪集團首腦至美國受審、加強打擊黑幫等11項問題進行公投。厄瓜多選舉委員會公布初步結果稱，贊成引渡的有效選票已高達65%，反對的有效選票暫為25%。紐約時報指出，公投結果表明選民決定賦予厄瓜多新總統諾波亞（Daniel Noboa）更多權力。

▲厄瓜多暴力份子引發社會動盪。（圖／達志影像／美聯社）

根據法新社報導，厄瓜多全國1770萬人中有將近1360萬名選民，有資格就11項公投問題投下「是」或「否」的選票。厄瓜多選舉委員會在記者會上發表對選舉結果的初步快速統計，稱有65%選民同意將組織性的犯罪首腦引渡至美國。諾波亞贊同表示，此結果有助於政府使用更多工具來打擊犯罪。

然而，近來厄瓜多毒品相關犯罪激增，公投當周已有2位市長相繼被殺害，一年內死亡的市長高達5位，就連投票日當天也發生流血事件，一名典獄長遭到槍殺。如果厄瓜多國家憲法修改成允許引渡，那麼厄瓜多將跟隨哥倫比亞和墨西哥的腳步，將眾多犯罪首腦送往美國受審。

▲紐時認為，公投結果將擴大厄瓜多總統諾波亞的權力。（圖／路透）

法新社稱，厄瓜多監獄已經成為組織性犯罪集團的運作中樞和血腥戰場，過去3年來有460多名囚犯喪命。今年1月，一名大毒梟越獄引發一系列暴力事件，就任總統約2個月的諾波亞宣布厄瓜多進入「內部武裝衝突」狀態。

另據紐約時報，專家認為這次的公投顯示出，厄瓜多選民對於諾波亞打擊犯罪立場的強烈支持的象徵性結果，民眾對於政府大力解決犯罪問題寄予高度期望。不過，部分人權團體批評諾波亞的手段太過強硬，已經導致監獄和街頭發生虐待事件。

此外，厄瓜多選民也否決了一些與安全問題無關的公投提案，例如，選民投票反對將時薪人員合約合法化，避免雇主濫用時薪聘僱合約，以低於法定薪水的酬勞支付正職員工。