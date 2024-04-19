阿根廷首都爆「神秘呼吸道疾病」　60患者嚴重肺炎！年輕人佔最多

▲阿根廷首都出現可疑的嚴重肺炎爆發。（示意圖，與本文無關／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

阿根廷近日出現了一種神秘的呼吸道疾病，首都布宜諾斯艾利斯有多達60名患者感染「嚴重非典型肺炎」，原因尚未查明。外媒報導稱，這一波病例激增與2019年底新冠肺炎爆發有著類似的特徵。

根據英國每日郵報報導，國際公共衛生監測系統ProMed的數據庫18日發布報告，指阿根廷首都布宜諾斯艾利斯在過去30天內，需要重症照護的嚴重非典型肺炎病例似乎有所增加，受影響的大多是不具重大健康風險因素的年輕人，收集的60例患者中有20例表現出鸚鵡熱的症狀，其中10例PCR呈現陽性，但許多人沒有明顯的鳥類接觸史。

鸚鵡熱（Psittacosis）是一種人畜共通傳染病，由鸚鵡熱披衣菌（Chlamydia psittaci）所引起的，人類感染的典型症狀為頭痛、發燒、肌肉酸痛、乾咳，胸部X光肺炎表現常會較臨床症狀嚴重，有時還會伴隨胸痛；偶而併發呼吸衰竭、腦炎、心內膜炎及肝炎。

報告指出，儘管似乎有3分之1病例的病因是出於鸚鵡熱，但有可能涉及不只一種病原體。據報導，這個ProMed數據庫曾在2019年底就中國官方所稱武漢出現「未診斷的病毒性肺炎」向全球發出警示，後續疫情爆發也證實武漢是新冠肺炎（Covid-19）最初開始流行的地方。

英國東英吉利大學的知名傳染病專家亨特（Paul Hunter）教授向每日郵報表示，以目前情況來說「確定鸚鵡熱是唯一原因」尚且為時過早，「由2種不同的病原體同時引起嚴重呼吸道疾病的爆發雖然罕見，但並非前所未聞。」專家們認為，儘管不太可能威脅到更廣泛的區域，但仍不能掉以輕心。