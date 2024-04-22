海地首都傳爆炸聲！黑幫又發動攻擊　總統府附近驚傳槍響

▲海地民眾走在首都太子港街上，路邊是幫派縱火焚燒的車輛殘骸。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

友邦海地首都太子港又爆發新一波黑幫襲擊事件，根據當地媒體22日的說法，市中心發生縱火事件與激烈交火，國家宮（National Palace，即總統府）附近傳出槍響，首都貧困地區正淪為警察與武裝團體的戰場，傳出巨大爆炸聲響，海地大學醫療設施遭黑幫洗劫。

路透報導，根據社群平台流傳的錄音檔，海地黑幫頭目切里齊爾（Jimmy Cherizier）指示手下燒毀首都太子港貧困地區Lower Delmas的房屋，提及「繼續把房子燒了，然後叫所有人離開」、「不需要知道是哪一戶人家，把你找到的每一間房子都燒掉，把火點燃」。路透社無法獨立核實錄音檔的內容，但有當地居民透露，多棟房子被火燒掉。

有組織團體估計，海地首都太子港如今已有90%地區處於黑幫控制之下；近期數周，國家宮以及其他公共建築、首都機場等重要基礎建設一再遇襲。在此之際，海地準備成立9人過渡總統委員會，接替總理亨利（Ariel Henry）的職務，但正式日期至今尚未確定。

海地民防機構警告，由於降下暴雨，海地南部地區可能發生洪災，包括首都太子港，這將使得因暴力事件被迫逃離家園者的處境變得更加複雜。