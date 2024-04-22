物價漲得比台灣兇！韓國水果價格漲幅「全球最高」　百姓快撐不下去

▲南韓蘋果收成不理想，加上受到炭疽病菌流行影響，導致價格上漲56.8%。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓電價、油價等能源價格上漲後，不僅反映在民眾的選票，也連帶造成民生物資價格上漲。其中，南韓在蔬菜水果價格的上漲是最為有感的，不僅超越七大工業國（G7），與經濟結構相似的台灣相比更是其2倍之高。至於在今年1到3月的平均消費者物價指數，南韓更是以3.0%超越台灣的2.3%。

根據《韓聯社》，南韓民眾對於蔬菜水果等民生物資價格的上漲可以說是相當有感，因為南韓與G7（美國、法國、英國、德國、日本、義大利、加拿大）和歐洲、台灣等全球主要10個國家與地區相比，光是今年1到3月水果價格消費者物價指數，南韓就以36.9%奪冠，比第二名台灣（14.7%）還要翻倍成長。

日本最大證券公司野村證券株式會社、全球投資銀行（IB）於22日分析今年1到3月平均消費者物價指數（CPI），結果顯示美國以3.3%奪冠，而南韓則與德國同樣是3.0%，至於台灣則是2.3%。

▼全球主要國家2024年1至3月水果類平均消費者物價指數。（圖／記者羅翊宬繪製）

▲全球主要10國今年消費者物價指數，點圖可以放大。（圖／記者羅翊宬繪製）

受到先前持續至今的俄烏戰爭，以及以色列與巴勒斯哈瑪斯局勢、以色列與伊朗局勢緊張等影響，南韓能源價格的上漲指數與其他主要國家相比更是處於不穩的狀態，因為從野村證券根據電價、能源等燃料費加成平均計算後，南韓今年1到3月平均能源價格上升率為1.1%，在上述10個國家與地區中僅落後給2.7%的法國。

野村證券分析師朴正宇（音譯）指出，「基本上受到國際情勢不穩所造成的油價上升等影響，加上去年5月南韓調漲電價。歐洲國家基本上2021至2023年能源價格暴漲後便受到基數效應影響，物價呈現下跌趨勢。不過，歐洲家庭用電和瓦斯的物價上漲率仍偏高。」

南韓LG經營研究院研究委員曹永武分析，「南韓蔬果價格的飆漲，不僅是因氣候變遷導致收成不盡理想，其中溫室栽培農業佔比增加，導致更容易受到能源價格、其他農產品價格、物流等多種因素交互影響。另外，南韓石油高度依賴海外進口，加上進口源更偏重中東地區。」