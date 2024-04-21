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日男女焦屍十字交疊！警逮25歲嫌「有更多人涉案」　死者最後身影曝

記者王佩翊／編譯

日本一對男女16日被發現陳屍於櫪木縣那須町深山的河邊，兩人上下交疊成十字型，遺體不但被套上塑膠袋，還被燒到焦黑，死狀悽慘。警方已確認男性死者的身分，但是另一名女性身分仍在釐清中。案發後一名25歲男子向警方投案，稍早警察也依遺體損壞罪嫌將他逮捕。警方認為還有其他人涉案，將持續深入追查，釐清犯案動機。

根據《日本放送協會》報導，來自東京的55歲男子寶島龍太郎16日上午被發現與另外一名女性陳屍在櫪木縣那須町，兩人的屍體遭到焚燒，女性的遺體則因為被燒到焦黑，至今無法辨認身分。不過警方也懷疑，女性死者可能就是寶島龍太郎的妻子，兩人頸部都有遭到壓迫的痕跡。

根據男性死者家屬表示，他最後一次與家人聯繫是在14日、15日，而15日晚間也有親友在東京的餐廳看見他的身影。此外，警方調閱監視器發現，寶島龍太郎在15日晚間9時左右被拍到推著腳踏車走在東京都台東區的路上。不過隨後就與另一名女性一起在附近搭上一輛黑色汽車。

警方在遺體發現處附近尋獲一輛與監視器畫面中兩人搭乘的車子極為相似的黑色車輛，因此隨即扣押調查，不過最終確定並非當初監視器畫面中的那輛車。

事發後一名25歲男子主動向警方投案，而警察21日也依損壞遺體罪嫌將其逮捕。另一方面，警方懷疑還有其他多人涉案，將持續深入追查，以釐清案發經過、犯案動機，並將涉案人士逮捕歸案。

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