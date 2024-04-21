日海自2直升機墜毀1死7失蹤！同機型「SH60K」全面停止訓練

▲日本防衛大臣木原稔宣布全面停止同機型的訓練任務。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本海上自衛隊2架巡邏直升機20日晚間接連失聯，機上8人僅尋獲1人，且經搶救不治身亡，而另外7人仍在搜索中。防衛省初步判斷，失事原因可能是2機相撞，稍早也宣布暫時停止同機型「SH60K」的所有飛行訓練。

根據《共同社》報導，防衛大臣木原稔21日上午在記者會上宣布，20日晚間失聯的2架海上自衛隊所屬巡邏直升機的相同機型SH60K將全面停飛並停止訓練。

根據《每日新聞》報導，其中一架失聯的海自巡邏直升機20日晚間10時38分突然斷訊，並在10時38分收到緊急訊號。而另外一架直升機則是在晚間11時4分確定失聯。

事故發生時，2架SH60K正在進行搜索潛水艇的夜間訓練，目前防衛省已經在海面上找到疑似是機體的殘骸，確認2機墜毀，而失事原因則不排除為2機相撞。2架失事直升機分別有正副機師與2名操作雷達等機器的自衛隊員，因此一共有8人在此次墜機事故中失蹤，目前僅打撈到1人，但經搶救確認死亡。

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