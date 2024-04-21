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網戀2年才知對方「已婚有2子」！　柬男怒捅35刀殺正妹女友

▲▼網戀2年才知正妹女友「已婚有2子」！　柬男殘殺對方怒捅35刀。（圖／取自中國報）

▲梅萊娜隱瞞自己已婚媽媽的身分，與柬埔寨籍男友網戀2年，沒想到卻因此慘死。（圖／取自中國報，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國一名柬埔寨籍男性移工發現自己網戀2年的女友其實早就結婚且育有2子，而自己在交往期間卻傻傻多次匯零用錢給女方花用，驚覺遭詐騙的他則憤而返國，並找到女子住處，持刀狂捅對方35刀，導致女友死亡，而他犯案後則隨即割喉，試圖自殺，不過及時被救下，送往醫院急救。

根據《中國報》報導，該起事件發生於18日下午2點34分，地點在柬埔寨首都金邊市菩森芷。受害者為24歲柬埔寨女子梅萊娜，她與37歲中國籍丈夫共同育有2子，但是卻隱瞞已婚身分，透過網路結識另一名遠在泰國工作的25歲柬埔寨籍男子，並迅速發展成戀人關係。

根據受害者住家外監視器畫面，嫌犯在事發前搭乘計程車來到受害者家，隨後持黑色塑膠袋下車。當時，梅萊娜正在洗衣服，並準備將衣物放進洗衣機。看到男子後，梅萊娜驚慌地大聲詢問，「你來這裡幹嘛？快出去！」

▲▼網戀2年才知正妹女友「已婚有2子」！　柬男殘殺對方怒捅35刀。（圖／取自中國報）

嫌犯並未理會，並直接翻過受害者住家的籬笆，衝到梅萊娜面前，當場從黑色塑膠袋裡掏出一把長刀，往受害者猛捅35刀。就連被害人已經傷重倒地，他仍不願停手。

梅萊娜的鄰居聽到慘叫聲後，立刻趕來查看，並使用木棍棒打男子，試圖阻止他的暴行。但是嫌犯似乎下定決心要殺人，仍持續瘋狂持刀攻擊受害者，導致她當場失血過多死亡。見女方不再掙扎，嫌犯則是改用刀往自己的腹部捅去，並揮刀割喉，躺在受害者身邊，試圖同歸於盡。

警方獲報趕往現場後，女子已經死亡，而嫌犯則是仍有微弱生命氣息，因此緊急將他送往醫院急救。而男子事後向警方表示，他和死者在網路上交往2年多，雖然從未見面，但經常在Facebook上聊天，還多次匯款給梅萊娜，但是對方卻從未透露已經結婚並且有2個孩子的事實。

直到最近，嫌犯才驚覺網戀對象早就有家室，他覺得自己像個笨蛋一樣被女友玩弄，不僅感情上被騙，還被騙財，因此萌生了殺意。他透過網路肉搜找出女友家的住址後，便啟程離開泰國，回到柬埔寨進行報復。

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