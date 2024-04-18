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美國宣布制裁伊朗！拜登：讓你們付出代價

▲▼ 美國總統拜登。（圖／路透）

▲ 美國總統拜登。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

伊朗13日對以色列發動大規模攻擊，以報復駐敘利亞大使館月初遭襲，引發國際社會廣泛譴責。對此，美國宣布，將對16人和2個與伊朗無人機計畫有關的企業實施新一波制裁，懲處德黑蘭上週末發動針對以色列的攻擊行動。

這波制裁的對象一家為伊朗「 Shahad-131 」無人機提供引擎的製造商高層，上述無人機就是本次猛烈攻擊的武器之一。另外也包括為該引擎提供維護服務的企業，以及與向伊朗在中東地區的代理勢力提供無人機相關服務的個人。

此外，美國財政部還對與伊朗鋼鐵業有關的5家公司以及1家伊朗汽車製造商的3家子公司實施制裁。此次與歐洲盟友共同實施的新制裁措施，旨在切斷伊朗導彈和無人機計劃的供應線，並在國際上孤立該國。

根據CNN報導，美國最新的制裁手段也傳達了一個訊號，即面對伊朗最新的侵略行為，美國及其主要盟友認為不一定需要採取軍事手段回應。

在宣布制裁的聲明中，總統拜登表示美國追究伊朗的責任「絕不猶豫」。拜登表示，「將讓所有協助或支持伊朗進行攻擊的人都明白，美國致力於維護以色列的安全。我們也致力於在該地區的人員和夥伴的安全，我們絕不猶豫採取一切必要行動，讓你們付出代價。」

財政部長耶倫則表示：「我們正利用財政部的經濟工具，來降低和擾亂伊朗有害活動的關鍵環節，包括其無人機計劃，以及其用於支持恐怖主義的收益。在未來日子裡，我們將繼續動用制裁權力，反制伊朗並採取進一步行動。」

上週末，伊朗發射了300多枚導彈和無人機襲擊以色列，是對以色列早前空襲大馬士革一處外交綜合設施、導致伊朗高級軍官死亡的報復行動。在美國和其他區域國家協助下，以色列成功攔截了大部分來襲火力。

這起事件後，拜登與七國集團（G7）成員協商，共同譴責此次伊朗的攻擊行動，並商討外交回應方案，包括制定新的制裁措施。

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