以牙還牙！　英國外交大臣：以色列「一定會」報復伊朗

▲英國外交大臣卡麥隆、德國外交部長貝爾伯克出訪以色列。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

伊朗於當地時間13日深夜向以色列發射200枚以上巡弋飛彈和彈道飛彈，並派遣逾百架自爆無人機，報復1日以軍針對大馬士革領事館的襲擊。雖然此後美國總統拜登曾致電以色列總理納坦雅胡，要求克制報復行動；不過，英國外相卡麥隆卻透露，其實以色列仍打算向伊朗實施報復，只是目前未有具體定案。

根據英媒《金融時報》，隨著中東地區緊張情勢全面升級，英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）訪問以色列時表達擔憂，呼籲以軍應該「儘可能避免緊張事態升級」，而在與納坦雅胡會晤前他又向外界透露，儘管報復行動恐將促使敵對行動升級，但以色列卻仍堅決計畫採取報復行動，以回應伊朗的導彈和無人機襲擊。

卡麥隆向記者表示，「很明顯，以色列正在決定採取行動，以回應上周伊朗大規模無人機與導彈襲擊！我們希望他們能夠克制，避免雙方緊張事態升級。」

一名以色列政府官員則向《金融時報》表示，以納坦雅胡為首的以色列5人戰時內閣，「原則上」已經決定針對伊朗的空襲與砲擊進行報復，只不過報復行動的詳細時間和範圍、規模等仍未可知。

據悉，以色列戰時內閣成員在上周末進行多次會議，針對報復方案進行詳細討論，只不過目前還未達成共識，有成員認為應該直接採取報復行動、有成員認為應儘量避免事態升級，也有成員認為可以採取網路駭客攻擊、甚至是暗殺等手段進行報復。

除了卡麥隆以外，目前德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也正出訪以色列。

對於美國、英國等西方國家的態度，納坦雅胡表示，「我很感謝同盟和朋友們在保衛以色列上的支持，無論是口頭上、或是行動上的支持。對於他們給出各種各樣的建議，我很感激。但是，我想在此明確表示，我們以色列將『做出自己的決定』，以色列將採取一切必要措施捍衛自己。」