以軍空襲伊朗使館內幕曝光　2個月前計畫「目標伊朗精銳聖城旅」

▲伊朗駐敘利亞大馬士革大使館1日遭到空襲，指控以色列犯案。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列4月1日攻擊伊朗駐敘利亞大使館領館大樓，有以色列官員透露，這場攻擊行動早在2個月前就開始計畫，目標就是伊朗革命衛隊精銳聖城旅（Quds Force）指揮官。以色列在攻擊即將展開的那一刻才告知美國，讓美方措手不及，且以軍事前並未預估到伊朗反擊的猛烈程度。

紐約時報報導，美方雖然在公開場合表態支持以色列，但私下對於未事先徵詢華府意見就對伊朗採取激進行動感到憤怒。根據多名美國官員的說法，以色列嚴重誤判，還以為伊朗不會做出強烈回應。如今的焦點在於以色列下一步會怎麼做，以及伊朗將如何回應。

根據以色列2名官員透露，以色列空襲伊朗駐敘利亞大使館領館大樓的攻擊行動早在2個月前就開始計畫，目標就是伊朗革命衛隊精銳聖城旅（Quds Force）在敘利亞和黎巴嫩的指揮官札赫迪（Mohammad Reza Zahedi）。

根據紐約時報取得的國防部內部紀錄，大約事發前一周，以色列戰時內閣3月22日批准這次的攻擊行動，以色列也評估伊朗事後可能會有的一連串回應，包括由代理人發起的小規模攻擊，以及來自伊朗的小規模攻擊。但以色列的這些評估都沒有成功預測到伊朗實際上反擊的猛烈程度。

▲伊朗向以色列發射大量飛彈與無人機。（圖／路透）

在以色列發動攻擊之後，伊朗就透過公開與外交管道表明將會報復，但也私底下透露不想與以色列徹底開戰，更不想和美國打仗，等了12天才發動空襲回擊。美國如今正處於一種古怪且不太自在的處境，因為美國對以色列重要攻擊行動一無所知，但是長期對手伊朗卻提前通報回擊意圖，而美國及盟友透過數周密集外交活動試著壓制伊朗預期中反擊，如今又必須試著平息以色列以牙還牙的誘惑。

自從伊朗盟友哈瑪斯2023年10月7日攻擊以色列、以色列隨後對加薩展開報復性轟炸以來，中東情勢不斷升溫，誤判接連出現，令人擔憂報復循環恐演變成一場全面戰爭。

國際危機組織伊朗事務主任瓦伊茲（Ali Vaez）指出，如今的情況是任何一方都能夠宣稱勝利，伊朗可以稱報復成功、以色列可以稱挫敗伊朗攻擊、美國可以稱成功威懾伊朗並保衛以色列，但若陷入另一輪針鋒相對的局面容易失控，不只是對伊朗和以色列，對該區域及整個世界都是。