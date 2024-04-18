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潑水節「泰妹子露白皙巨乳」突脫褲手摸下體　警看完稱：合法OK

▲▼泰國潑水節上有一名女子脫褲，對男性群眾拍打下體，疑似作出性暗示行為，但警方表示無法開罰。（圖／翻攝自Facebook／ข่าวชลบุรีวันนี้ ）

▲泰國潑水節上有一名女子脫褲，對男性群眾拍打下體，疑似作出性暗示，但警方表示無法開罰。（圖／翻攝自Facebook／ข่าวชลบุรีวันนี้）

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國近日舉辦潑水節，但春武里府16日確有一名比基尼辣妹站在皮卡車上，公開向人群脫下半透明的外搭白褲，並用手做出拍打私密處的動作，引發了泰網熱烈討論。有人認為這動作太色情，憤怒地向警方檢舉，但警方看完影片後表示，因為女子非裸體示人，所以並不構成猥褻行為。

根據泰媒The Thaiger報導，該名女子身穿黑色比基尼，外搭一件短版白色罩衫，下身也有白色薄長褲，但潑水後幾乎呈現透明狀態，胸前白皙巨乳呼之欲出。她搭車經過一名正在錄影的男子面前時，她突然脫下外褲子，用手拍打自己的下體私密處，並挑釁地問他是否想「嘗試看看」。

▲▼泰國潑水節上有一名女子脫褲，對男性群眾拍打下體，疑似作出性暗示行為，但警方表示無法開罰。（圖／翻攝自Facebook／ข่าวชลบุรีวันนี้ ）

▲警方認為，女子仍穿著比基尼泳褲，所以不構成猥褻。（圖／翻攝自Facebook／ข่าวชลบุรีวันนี้）

這段影片被上傳到社交媒體後，引發了泰國網路上大量的批評和討論，許多人質疑這是否構成猥褻行為。然而，當地警方表示，由於該女子裡面仍然穿著比基尼，沒有裸露出性器官，因此她的行為並未構成猥褻行為。

當地一名摩托車出租司機受訪時也表示，在他看過這段影片後，雖然已得知不構成猥褻行為，但他仍認為不應該在潑水節上做出這種事情。不過也有部分網友認為，應該尊重每個人的慶祝方式。

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