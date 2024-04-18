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印尼火山連噴5次！恐引海嘯逾萬人撤離　「熔岩閃電交織」震撼畫面

記者張寧倢／綜合外電報導

印尼北蘇拉威西省北方偏遠群島上的魯昂火山（Mount Ruang）自16日晚間以來至少噴發了5次，有影片顯示，橘紅熔岩迸發而出的同時夜空中還伴隨著閃電雷擊，畫面令人震懾。據稱，火山噴煙高度2.5公里，當局最初先疏散了島上800多名居民，但隨後估計有可能引發海嘯，至少1萬1600人需要撤離。

CNN半島電視台報導，印尼火山調查部門稱，魯昂島上海拔725公尺高的魯昂火山自16日晚間開始爆發，17日某次噴發時空中還同時出現閃電，戲劇性一幕也被民眾拍下。

目前火山警報已升高至第4級的最高等級，人民被禁止進入火山口周邊6公里範圍，原先只有魯昂島上800多人被疏散至附近另一個島嶼，但政府18日上午擴大了疏散範圍。

據印尼羅盤報，印尼災難數據、通訊與資訊中心負責人穆哈里（Abdul Muhari）表示，「至少1萬1615名處於危險地區的居民必須撤離到安全的地方。」印尼地質局局長瓦費德（Muhammad Wafid）表示，魯昂火山第一波爆發時，火山噴煙到達2公里高空，第二波爆發時噴煙更高達2.5公里。

▲▼印尼魯昂火山（Mount Ruang）爆發。（圖／路透）

▲印尼魯昂火山（Mount Ruang）爆發。（圖／路透）

由於火山灰的擴散將影響飛行安全，北蘇拉威西省美娜多（Manado）的薩姆·拉圖蘭吉國際機場宣布至少將關閉到18日晚上。另外，官員們還擔心火山的一部分山體可能會崩塌墜入大海，引發海嘯。印尼2018年曾發生喀拉喀托火山（Anak Krakatau）爆發，當時就是因為火山崩塌引發海嘯，導致爪哇島與蘇門答臘島沿岸400多人死亡。

印尼有2.7億人口，各個群島座落在環太平洋火山地震帶上，目前共有120多座活火山。印尼火山調查部門的負責人古納萬（Hendra Gunawan）表示，魯昂火山噴發威力越來越大，當地最近幾周發生2次地震，導致火山活動有所增加而爆發。

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