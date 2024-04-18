普吉島海灘「外國男女活春宮」　水下激情衝刺！網笑：鹹鹹的

▲泰國普吉島傳有外國人在海邊活春宮。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國普吉島海邊驚見活春宮，有泰媒報導，一對外國男女16日在芭東海灘（Patong Beach）戲水時將下半身藏在水面下，大玩背後式激情衝刺，還被當地居民拍下影片。有網友開玩笑地表示，「鹹鹹的海水，他們這樣不會痛嗎？」

根據泰媒The Thaiger報導，這起事件最初由普吉時報16日揭露，一對身分、國籍不明的外國男女下午出現在芭東海灘，光天化日之下體驗兩人激情時刻，被當地居民撞見他們的水中性行為。泰媒譴責了這對男女無視泰國的法律與文化，並且指出這已經不是當地第一次發生類似事件。

▲泰國普吉島熱門海灘景點附近，淺色髮色男子與深色髮色女子動作引人遐想。（圖／翻攝自Facebook）

今年2月24日午夜，另一對外國情侶也在同一片海灘上，被一名泰國摩托車司機撞見性行為，並拍攝了1分半鐘的性愛影片。同一時期，另一對男女在飯店的窗戶邊被拍到正在做愛。除了普吉島，芭達雅（Pattaya）今年3月也有一對外國男女，趁著大型購物中心Terminal 21打烊後在商場入口上演活春宮。

對於在海水中性愛，泰國網友也反應兩極，有人憤怒批評無法接受並譴責當局毫無作為，但也有人開玩笑地說，「鹹鹹的海水，他們不會痛嗎？」、「也許會被海水嗆死」、「這是普吉島，這很正常」、「他們只是在互相按摩」、「在海水裡面很不衛生」。

根據泰國刑法第388條，公然從事性行為可能面臨最高達5000泰銖（約新台幣4400元）的罰款，但過去發生的類似事件，都沒有傳出泰國政府開罰的消息。有民眾表示，外國人的這類行為破壞了普吉島良好的旅遊形象。但也有人認為，芭東海灘鬧區本來就充斥著GO GO酒吧、按摩店、夜店等成人場所，甚至是色情場所。