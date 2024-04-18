以色列、烏克蘭差別待遇？　美：「關係不同」且不會與俄交戰

▲烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統拜登。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美英法聯手協助以色列，擊落來自伊朗的飛彈與無人機，對於一直呼籲西方援助、卻面臨軍援放緩的烏克蘭來說，似乎遭受「差別待遇」。對此，美國國務院解釋，華府與以烏兩國的關係「完全不同」，而且也不希望與俄羅斯直接交戰。

新聞週刊報導，國務院發言人米勒（Matthew Miller）16日在記者會上說明，美以安全夥伴關係可以追溯到幾十年前，「我們與以色列建立了長達數十年的安全夥伴關係，我們持續提供直接援助。」

不過，烏克蘭的情況不同。在基輔與莫斯科發生衝突前幾個月，「我們沒有跟他們達成那種協議」，「但你們可以看到，自從這場衝突以來，我們所做的是向烏克蘭提供他們自衛所需的裝備。」

米勒解釋，如果要讓華府派遣戰機「進入烏克蘭上空」，美國必須與俄羅斯發生武裝衝突，但「我們不會與俄羅斯發生直接武裝衝突。美國總統已經說得很清楚，而我認為……這符合美國人民利益，因為我們不希望發生第三次世界大戰。」

他強調，儘管如此，美國依然完全致力於保衛烏克蘭，「我們在過去2年多已經證明了這一點。總統已經證明了這一點。」

在15日的記者會上，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）也被問及，為何華府不像幫助以色列那樣，幫助烏克蘭「擊落」飛越領空的無人機。他也給出類似回答，「不同衝突、不同領空、不同威脅情況。」