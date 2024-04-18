葬禮灑聖水「女嬰奇蹟復活」　躺棺材4小時還有呼吸心跳

▲家屬為女嬰舉行葬禮，把她放入小棺材裡，沒想到發現她還有呼吸心跳。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

巴拉圭一名21歲年輕孕婦因呼吸問題被緊急送往醫院，經評估，院方決定讓她先把腹中32周的女嬰生下，但孩子出生後無生命跡象，一家人只能替剛出世的孩子舉辦葬禮。沒想到在守靈期間，當孩子被潑灑聖水之後，頭稍微動了一下、還有呼吸，一家人趕緊把她送回醫院，如今住在加護病房的保溫箱裡。

每日郵報報導，21歲年輕孕婦12日被送往醫院，但醫療團隊評估母親缺氧的情況讓母女2人有生命危險，最好還是先把孩子生下來，院方隨後緊急進行剖腹手術，但未能成功救回孩子的性命，告知家屬女嬰死亡的消息。

家屬事後拿到女嬰的死亡證明，並買了小棺材準備為她舉辦葬禮，院方則是把孩子遺體交給父親維加（Ignacio Medina Vega）。維加把女兒放入小棺材中，但女嬰的叔叔在守靈期間來向她告別時，發現孩子被潑灑到聖水之後，頭似乎稍微動了一下，而且還有呼吸，眾人立刻上前查看，發現女嬰還有心跳。

這家人立刻把孩子送回醫院，院方把孩子安置在加護病房保溫箱內，女嬰體重大約600公克。維加透露，當醫師抓住女兒的時候，她就開始大哭，「醫生告訴我們，這是一個奇蹟。」

據估計女嬰在棺材內大約待4個多小時，且有一半時間棺材蓋子處於關上的狀態。院方已針對女嬰當初宣告死亡的原因展開調查。