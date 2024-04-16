手機突然狂跳通知　媽在7歲兒鞋內找到Air Tag嚇：被跟蹤1個多月

▲媽意外發現兒子鞋內藏了Air Tag。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名母親檢查7歲兒子的運動鞋時，竟然在裡面找到隱藏的Air Tag，懷疑兒子遭不明人士跟蹤，嚇得立即報案，同時也向其他家長發出警告，認為這是「每個媽媽最可怕的惡夢」。

居住在佛州衛星海灘市(Satellite Beach)的女子賈姬(Jackie Giurleo)，幾個月前在當地參加節慶活動遊行時，突然收到iPhone通知，發現她附近有個Air Tag正在使用中，可是她本人沒有任何Air Tag。

賈姬仔細查詢通知，發現Air Tag顯示的地點都是7歲兒子艾登(Aidan Giurleo)曾經去過的地方，懷疑有人在跟蹤年幼兒子，而且已經長達1個多月，當下心情立刻沉了下來，後來在兒子的運動鞋底下，找到一個隱藏的Air Tag，立即將該裝置帶去警局報案。

警方接到報案後，聯繫蘋果公司要求索取AirTag使用者資訊，沒想到發現事件竟是一起意外。原來艾登1個月前在遊樂設施玩耍時，不小心穿到其他男童的鞋子，那名男童的爸媽在孩子鞋中安裝了Air Tag，以便孩子發生緊急狀況時能夠方便找人。

賈姬表示，得知真相讓她鬆了一口氣，「我覺得我們真的很幸運，幸好最後結果是好的」，另外她也覺得用Air Tag來追蹤孩子是一個好方法，未來也考慮這樣做。