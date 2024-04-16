特斯拉「雨夜自駕20km」到醫院！　他突發心臟病撿回一命

▲富蘭克林利用特斯拉在雨夜中自動駕駛20公里到醫院。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國北卡羅萊納州製片人富蘭克林（MaxPaul Franklin）日前在家中突然心臟病發，危急之際他選擇立刻坐上家中的特斯拉Model Y並下達指令，讓車子在漆黑的下雨天一路開到20公里外的醫院，他痊癒後大讚特斯拉救了他的命，就連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）都親自感謝他的支持。

綜合外媒報導，富蘭克林在社群網站X發文，講述自己在鬼門關前走一輪的經歷，這起事件發生在4月2日凌晨，當時他在家中突然心臟病發，甚至出現嚴重脫水跡象，同時他的血糖已暴增至670，但救急用的胰島素幫浦卻在此時故障，「我沒有多餘的時間了。」

意識到必須盡快就醫的他，立刻跳上家中的特斯拉Model Y並下達指令，讓車子在漆黑的下雨天一路開到20公里外的醫院，最後車子平安抵達，甚至還自動停好車。富蘭克林表示，感謝特斯拉救了他的命，「作為一名擁有保時捷、賓士、BMW和凱迪拉克的車主，我可以毫不猶豫地表示，特斯拉是當今汽車創新的巔峰。」

此文一貼出立刻引發網友熱議，就連馬斯克都親自回覆留言表示，「很高興特斯拉的全自動輔助駕駛（FSD）能為您提供幫助。」不過，特斯拉的官網也提醒，雖然特斯拉的FSD功能可在幾乎沒有駕駛干預的狀況下行駛到任何地方，但目前的技術仍需駕駛主動監督。