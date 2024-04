特斯拉「雨夜自駕20km」到醫院！　他突發心臟病撿回一命

▲富蘭克林利用特斯拉在雨夜中自動駕駛20公里到醫院。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

美國北卡羅萊納州製片人富蘭克林(MaxPaul Franklin)日前在家中突然心臟病發,危急之際他選擇立刻坐上家中的特斯拉Model Y並下達指令,讓車子在漆黑的下雨天一路開到20公里外的醫院,他痊癒後大讚特斯拉救了他的命,就連特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)都親自感謝他的支持。

綜合外媒報導,富蘭克林在社群網站X發文,講述自己在鬼門關前走一輪的經歷,這起事件發生在4月2日凌晨,當時他在家中突然心臟病發,甚至出現嚴重脫水跡象,同時他的血糖已暴增至670,但救急用的胰島素幫浦卻在此時故障,「我沒有多餘的時間了。」

意識到必須盡快就醫的他,立刻跳上家中的特斯拉Model Y並下達指令,讓車子在漆黑的下雨天一路開到20公里外的醫院,最後車子平安抵達,甚至還自動停好車。富蘭克林表示,感謝特斯拉救了他的命,「作為一名擁有保時捷、賓士、BMW和凱迪拉克的車主,我可以毫不猶豫地表示,特斯拉是當今汽車創新的巔峰。」

此文一貼出立刻引發網友熱議,就連馬斯克都親自回覆留言表示,「很高興特斯拉的全自動輔助駕駛(FSD)能為您提供幫助。」不過,特斯拉的官網也提醒,雖然特斯拉的FSD功能可在幾乎沒有駕駛干預的狀況下行駛到任何地方,但目前的技術仍需駕駛主動監督。

Glad Tesla FSD was there to help and that you’re feeling well! https://t.co/8krLuAMEaj