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加州女子監獄「囚犯淪獄警性虐對象」　典獄長也加入！設施將關閉

▲▼監獄,犯人,囚犯（圖／CFP）

▲美國加州一所女子監獄發生一系列雇員對受刑人性虐待的案件，美國矯正部門宣布將關閉監獄。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國聯邦監獄局（BoP）宣布即將關閉加州的都伯林聯邦矯正機構（FCI Dublin），原因是這所女子監獄的員工遭囚犯們提出一系列性虐待指控，甚至獄警和受刑人都稱呼這裡為「強姦俱樂部」（rape club）。BoP局長彼得斯（Colette Peters）認為，直接關閉這所監獄是最佳方案。

根據衛報等外媒報導，自2021年以來，至少有8名都伯林女子監獄的員工被指控性虐待囚犯，其中5人已認罪，2人在審判中被定罪，包含前典獄長賈西亞（Ray Garcia），另一起案件目前仍在審理中。2023年，8名女囚向BoP提出訴訟，因為提出性虐待的囚犯在獄中面臨嚴重的報復行為，包含單獨監禁。賈西亞獲行政休假後，已經換了4任典獄長，但改革成效不彰。

加州移民司法合作組織（California Collaborative for Immigrant Justice）的律師比蒂（Susan Beaty）是代表受性虐待囚犯的律師，她說，監獄早就該關閉了，但這項消息為監獄內部造成巨大壓力與混亂，囚犯突然拿到一個袋子讓她們收拾個人物品，準備搬走，她們可能會被送到遠離家人的地方，「如今監獄裡的景象是一片混亂與騷動。」

法官15日下令停止任何囚犯轉移，直到BoP作出正式決定是否將犯人移監至另一所監獄、釋放為居家監禁、中途教習所，或給予同情釋放，移監相關計畫將由專門委員進行審查。

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